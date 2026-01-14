L’addio a un sindaco fuori dagli schemi

Ivrea piange Grijuela, amministratore capace di ascoltare e guardare oltre il presente. Cordoglio trasversale dal mondo politico e civile: riconosciuta una visione aperta e lungimirante per il Canavese.

Ivrea saluta con rispetto e commozione Grijuela, ex sindaco e protagonista di una stagione amministrativa che ha lasciato un segno profondo nel dibattito pubblico locale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di messaggi di cordoglio che ha attraversato schieramenti politici, istituzioni e società civile, a testimonianza di una stima costruita nel tempo, ben oltre le appartenenze.

Figura mai banale, Grijuela era riconosciuto per un modo di amministrare spesso controcorrente, capace di rompere schemi consolidati senza rinunciare al confronto. Il dialogo, anche acceso ma sempre aperto, è stato uno dei tratti distintivi del suo impegno pubblico: una porta lasciata volutamente socchiusa, anche nei momenti di maggiore distanza politica, nella convinzione che il confronto fosse un valore irrinunciabile.

Durante il suo percorso da primo cittadino di Ivrea, aveva più volte richiamato la necessità di superare i confini comunali per ragionare in termini di area vasta. Una visione territoriale che guardava al Canavese come a un sistema integrato, capace di affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali con uno sguardo lungo, proiettato verso il futuro più che ancorato all’emergenza del presente.

In queste ore sono numerosi i ricordi che ne sottolineano l’indipendenza di pensiero, la capacità di immaginare scenari nuovi e, al tempo stesso, l’attenzione per il confronto umano prima ancora che politico. Un amministratore che non ha mai cercato l’unanimità, ma che ha saputo guadagnarsi rispetto proprio per quella coerenza intellettuale che lo portava a “ragionare fuori dagli schemi”.

Con la scomparsa di Grijuela, Ivrea perde una voce originale del proprio panorama civico. Resta però l’eredità di un metodo e di una visione che continuano a interrogare il presente e a suggerire, ancora oggi, nuove possibilità di futuro per l’intero territorio.