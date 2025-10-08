Novara-Vercelli: Potenziamento Linea e Modifiche alla Circolazione Ferroviaria

Intervento di potenziamento tecnologico sulla linea Novara-Vercelli: modifiche alla circolazione ferroviaria e servizi di collegamento alternativiIl weekend del 11 e 12 ottobre si concluderà un importante step del progetto di modernizzazione della linea ferroviaria che collega Novara e Vercelli.

Trenitalia ha annunciato che, nell’ambito di un piano più ampio di adeguamento dell’infrastruttura al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS – European Rail Traffic Management System), si renderanno necessari lavori che impatteranno temporaneamente sulla circolazione dei treni.

L’ERTMS rappresenta un’evoluzione significativa nella gestione del traffico ferroviario, mirata a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la capacità della rete.

L’implementazione del sistema implica la sostituzione di componenti esistenti e l’installazione di nuove tecnologie di segnalamento e controllo, un processo complesso che richiede interventi mirati su tratti specifici della linea.

Impatto sulla circolazione e servizi sostitutiviDurante il periodo dei lavori, la circolazione dei treni Regionali tra Torino e Milano, nonché sulle tratte Ivrea/Chivasso-Novara, subirà delle interruzioni.

Per garantire la continuità del servizio e minimizzare i disagi per i passeggeri, Trenitalia ha predisposto un servizio di autobus dedicati a collegamento tra le stazioni di Novara e Vercelli.

Questi autobus, operanti in parallelo alla tratta ferroviaria interrotta, rappresentano una soluzione temporanea per mantenere la connessione tra le città e i centri abitati serviti dalla linea.

Anche il servizio Intercity Notte subirà delle modifiche.

Il treno 797 in partenza da Torino Porta Nuova con destinazione Salerno anticiperà la sua partenza e seguirà un percorso deviato attraverso Alessandria, con conseguente soppressione di alcune fermate intermedie.

Analogamente, il treno 798 in direzione opposta, proveniente da Salerno, sarà deviato tramite Alessandria, con un conseguente ritardo nell’orario di arrivo a Torino Porta Nuova e la soppressione di alcune fermate.

Informazioni utili per i viaggiatoriSi prega di considerare che gli orari degli autobus sostitutivi potrebbero essere soggetti a variazioni in funzione delle condizioni del traffico stradale, che potrebbero influenzare i tempi di percorrenza.

Per questo motivo, si raccomanda vivamente ai viaggiatori di pianificare attentamente il proprio viaggio, consultando gli orari aggiornati e tenendo conto della possibilità di ritardi.

È importante sottolineare che, durante il servizio sostitutivo con autobus, non sarà consentito il trasporto di biciclette, né di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani da assistenza, al fine di garantire la sicurezza e il comfort di tutti i passeggeri.

Trenitalia invita i viaggiatori a consultare i canali di vendita online e le piattaforme informative per ottenere informazioni dettagliate e aggiornate, pianificare il viaggio in modo consapevole e gestire al meglio eventuali modifiche all’itinerario.

Il sito web di Trenitalia e le app dedicate rappresentano le fonti di riferimento per un viaggio sereno e puntuale.