Padel, grande successo a Strambino

Novanta giocatori e 155 partite: si chiude l’Orange Padel League. Dodici settimane di gare al centro sportivo Orange: ecco i vincitori delle tre divisioni.

Si è conclusa dopo dodici settimane di competizione la sesta edizione del campionato autunnale Orange Padel League, appuntamento ormai fisso per gli appassionati del territorio. Il torneo si è svolto sui campi dell’Orange Sport Center Canavese, a Cascine di Romano, e ha fatto registrare numeri importanti.

In totale sono state 155 le partite disputate, con 32 squadre e 90 giocatori coinvolti, suddivisi in tre divisioni sulla base del livello tecnico. Dopo una fase di qualificazione, le coppie si sono affrontate in un calendario serrato che ha portato alle finali delle rispettive Orange League.

Il format, ormai collaudato, ha permesso a tutti di competere in modo equilibrato, valorizzando sia chi si avvicina al padel da pochi anni sia i giocatori più esperti. Un mix che ha reso il campionato combattuto e seguito fino all’ultimo scambio.

L’edizione 2025 conferma così il ruolo centrale del centro sportivo di Strambino nella crescita del padel in Canavese: una disciplina in continua espansione, capace di coinvolgere atleti di ogni età e di trasformare i tornei in veri momenti di aggregazione sportiva.

Archiviata l’Orange Padel League autunnale, l’attenzione ora si sposta ai prossimi appuntamenti in calendario, con l’obiettivo di replicare – e magari superare – i numeri record di questa edizione.