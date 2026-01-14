Palestre della memoria, Ivrea cresce ancora

Raggiunte cento adesioni: apre la quarta sede nel quartiere San Giovanni. Bellavista, San Lorenzo e Torre Balfredo già a pieno regime. Al via anche i centri prelievi di prossimità.

Le Palestre della memoria continuano a raccogliere consensi a Ivrea. Sono ormai circa cento le adesioni registrate nei primi mesi di attività, un dato che conferma il successo del progetto e spinge l’amministrazione ad ampliare ulteriormente l’offerta. È infatti pronta a partire la quarta palestra, che troverà spazio nel quartiere di San Giovanni.

Le sedi già attive di Bellavista, San Lorenzo e Torre Balfredo lavorano a pieno ritmo, con gruppi numerosi e partecipati. Qui gli iscritti svolgono attività pensate per stimolare le funzioni cognitive, mantenere allenata la memoria e favorire la socializzazione, in un contesto informale e di prossimità che si sta rivelando uno dei punti di forza dell’iniziativa.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia di welfare territoriale, orientata a portare servizi sanitari e sociosanitari sempre più vicini ai cittadini, soprattutto alle persone anziane. In quest’ottica, parallelamente alle palestre della memoria, stanno prendendo il via anche i centri prelievi negli ambulatori di quartiere, un servizio che consentirà di ridurre spostamenti e tempi di attesa, migliorando l’accessibilità alle prestazioni di base.

L’apertura della nuova sede a San Giovanni rappresenta quindi non solo un ampliamento numerico, ma un ulteriore passo verso una città che investe sulla prevenzione, sull’invecchiamento attivo e sulla cura delle relazioni di comunità. I numeri parlano chiaro: l’interesse c’è e la risposta dei cittadini conferma che la strada intrapresa è quella giusta.