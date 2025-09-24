Piemonte sostiene Ivrea: 75.000 euro per un Carnevale di storia e identità.

Il Piemonte, custode di tradizioni secolari e motore di un’identità regionale forte, conferma il suo sostegno al Storico Carnevale di Ivrea con un contributo di 75.000 euro.

Questa decisione non si configura come un mero atto di finanziamento, ma come un investimento strategico nel tessuto culturale, sociale ed economico del territorio.

Il Carnevale di Ivrea, ben più di una festa popolare, rappresenta un palcoscenico vivente di storia, simbolismo e identità piemontese, un’eredità complessa nata dalle dinamiche medievali tra il popolo e il feudatario, che ancora oggi risuona con forza.

La Fondazione che organizza l’evento, guidata dal Presidente Alberto Alma, accoglie il contributo con gratitudine, riconoscendone il valore di investimento nel futuro del Carnevale.

Le risorse destinate non saranno assorbite da attività correnti, ma impiegate per l’avvio di progetti innovativi volti a migliorare l’esperienza dei partecipanti e ad ampliare la risonanza dell’evento a livello nazionale e internazionale.

Questo implica una riflessione approfondita sulla narrazione del Carnevale, sulla sua capacità di dialogare con il pubblico contemporaneo e di proiettare un’immagine dinamica e accogliente del Piemonte.

Il Sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, condivide l’entusiasmo per questo segno di fiducia da parte della Regione.

Il crescente interesse dimostrato negli ultimi anni evidenzia come il Carnevale sia diventato un elemento chiave nella promozione del territorio, un veicolo potente per veicolare l’immagine di Ivrea e delle sue eccellenze.

Non si tratta solo di turismo, ma di una valorizzazione complessiva del patrimonio immateriale, un capitale inestimabile che contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e l’orgoglio locale.

Il sostegno regionale, quindi, si configura come un riconoscimento del ruolo strategico del Carnevale nel tessuto sociale ed economico del Piemonte, un investimento nel futuro di un’identità regionale vibrante e in continua evoluzione.

La sfida ora è quella di interpretare al meglio questo segnale di fiducia, continuando a preservare la tradizione e proiettando il Carnevale di Ivrea come un’eccellenza culturale di portata globale.