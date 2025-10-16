Schiacciato da un nastro metallico in azienda: operaio 47enne trasportato in ospedale

L’infortunio alla ditta CFT Ricalcatura di Corio (Canavese): ora indagano carabinieri e ispettori sul rispetto delle norme di sicurezza.

Un operaio di 47 anni, residente a Rivarolo Canavese, è rimasto ferito nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre nell’azienda CFT Ricalcatura, nella località Case Benso di Corio, in un incidente sul lavoro piuttosto grave. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato al torace dalla presa di un nastro metallico collegato a un forno a induzione durante le operazioni sulla linea produttiva. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero, con ambulanza della Croce Reale, e l’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto dell’operaio al CTO di Torino. Fortunatamente, secondo le informazioni disponibili, non è in pericolo di vita.

Indagini in corso e verifiche sulla sicurezza

All’indagine parteciperanno i carabinieri della Compagnia di Venaria Reale e gli ispettori dello Spresal dell’ASL TO4, con l’obiettivo di chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative antinfortunistiche all’interno della ditta. Sarà essenziale accertare se le misure di prevenzione e sicurezza (dispositivi di protezione individuale, procedure operative, manutenzioni) fossero adeguate e correttamente applicate.

Il contesto: il rischio negli ambienti industriali

Questo episodio si inserisce in un tragico panorama che vede ancora frequenti incidenti sul lavoro nelle aree industriali del Piemonte e dell’Italia intera. In molti casi, le cause ricorrono a carenze nelle procedure di sicurezza, formazione insufficiente del personale, guasti o usura delle attrezzature. Nei prossimi giorni si potranno conoscere gli esiti delle verifiche tecniche sull’impianto e le eventuali responsabilità aziendali. L’obiettivo è evitare che incidenti simili si ripetano e garantire che i luoghi di lavoro siano davvero sicuri per chi vi opera.