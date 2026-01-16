cityfood
cityeventi
venerdì 16 Gennaio 2026
Ivrea News

Strambino in lutto per l’agente Landriscina

Redazione Ivrea
Redazione Ivrea

In mille ai funerali dell’assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria. Una comunità intera si stringe alla famiglia tra cordoglio istituzionale e ricordi di servizio.

Strambino si è fermata ieri per dare l’ultimo saluto ad Alessandro Landriscina, l’agente della Polizia Penitenziaria morto il 7 gennaio scorso in un tragico incidente stradale mentre stava tornando a casa dopo il turno di servizio. Almeno mille persone, tra colleghi, amici, autorità civili e militari e tanti compaesani, hanno partecipato alla cerimonia funebre nella chiesa parrocchiale, trasformando il rito in un momento di grande partecipazione collettiva. La piazza antistante è stata chiusa al traffico per accogliere la folla giunta per rendere omaggio all’agente.

L’omelia è stata officiata dal vescovo di Ivrea, monsignor Daniele Salera, che ha invitato i presenti a non lasciare soli i familiari nel portare il dolore per una perdita improvvisa e devastante. La bara, accompagnata dal picchetto d’onore e dalle rose rosse, era coperta dal cappello della divisa e dalla fotografia di Landriscina, simboli del profondo legame con il suo lavoro e con la comunità di colleghi.

L’agente – 51 anni, con una lunga carriera al servizio dello Stato – lascia la moglie Loretta e i figli Michele e Noemi. La sua morte, causata da un grave incidente in cui un altro conducente, poi arrestato per omicidio stradale, ha invaso la corsia opposta lungo la statale mentre Landriscina rientrava a Strambino, ha suscitato cordoglio e reazioni anche oltre i confini locali. La grande partecipazione di amici, colleghi e cittadini ai funerali di ieri è la testimonianza dell’affetto e del rispetto che la comunità ha nutrito per un uomo che ha servito lo Stato con dedizione e professionalità.

- pubblicità -
- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap