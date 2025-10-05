Tragedia a Settimo Vittone: Morta giovane in un incidente.

La comunità di Settimo Vittone è stata scossa da un tragico evento che ha spezzato la giovane età di una diciottenne, vittima di un incidente automobilistico avvenuto nelle prime ore della notte.

Intorno alle 3:00, un’autovettura, con a bordo quattro adolescenti – la giovane deceduta, un diciottenne e due sedicenni – ha improvvisamente deviato dalla carreggiata, finendo fuori strada.

L’impatto, con conseguente ribaltamento, ha intrappolato i passeggeri nell’abitacolo deformato.

Le operazioni di estrazione, complesse e delicate, sono state condotte dai Vigili del Fuoco, che hanno operato con la massima urgenza per liberare i giovani dalle lamiere contorte.

Una volta liberati, tutti e quattro sono stati immediatamente trasportati presso l’ospedale di Ivrea, con le ambulanze che hanno percorso la strada in una corsa contro il tempo.

Per la diciottenne, le condizioni apparivano fin da subito gravissime.

Il personale medico, durante il trasporto, ha prodigato manovre di rianimazione cardiopolmonare, tentativi disperati per ripristinare le funzioni vitali, senza successo.

Il suo decesso è stato ufficialmente dichiarato all’arrivo nel reparto di pronto soccorso.

Gli altri tre occupanti dell’auto, il diciottenne e i due sedicenni, hanno riportato ferite di varia entità, fortunatamente non tali da compromettere in pericolo di vita.

Si tratta comunque di un evento traumatico che segnerà profondamente le loro vite e quelle dei loro cari.

L’incidente, che solleva interrogativi sulla dinamica e sulle possibili cause, è ora oggetto di un’indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ivrea.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi, analizzando la dinamica dell’impatto, le condizioni del veicolo, lo stato della strada e, non ultimo, l’eventuale coinvolgimento di fattori esterni come la velocità, l’uso di sostanze stupefacenti o l’influenza di condizioni meteorologiche avverse.

La ricostruzione accurata dei fatti è essenziale non solo per accertare le responsabilità, ma anche per poter implementare misure preventive volte a prevenire il ripetersi di simili tragedie, che hanno un impatto devastante sulla comunità e che ricordano, con amarezza, la fragilità della vita e la necessità di prudenza e responsabilità alla guida.