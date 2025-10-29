cityfood
mercoledì 29 Ottobre 2025
Ivrea News

Voragine in via Torino a Ivrea: esplode un tubo dell’acquedotto

Redazione Ivrea
Redazione Ivrea

Il cedimento dell’asfalto all’altezza del civ. 271 costringe alla chiusura della strada, traffico deviato e indagine sui tubi vecchi.

Nel tardo pomeriggio di martedì 28 ottobre 2025 un tubo dell’acquedotto è esploso in via Torino, all’altezza del civico 271, provocando una profonda spaccatura nell’asfalto, lunga oltre dieci metri. L’area è stata rapidamente invasa dall’acqua e diversi condomini hanno perso l’erogazione idrica per ore. Si tratta del secondo grave episodio in tre giorni nella stessa zona: un guasto vicino al primo già avvenuto pochi isolati più avanti. Il doppio evento rafforza i timori sulla fragilità delle condotte idriche comunali, ormai considerate “invecchiate e soggette a cedimenti frequenti”.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, che ha disposto la chiusura del tratto e la deviazione del traffico su viale della Liberazione, e i tecnici della società SMAT, impegnati fino a tarda sera nel sostituire il tratto di tubazione danneggiato e verificare la rete circostante. L’episodio – oltre a generare disagi alla viabilità e all’approvvigionamento – riapre il dibattito sulla necessità di un intervento strutturale di ampio respiro per sostituire le reti danneggiate, anziché limitarsi a riparazioni puntuali che rischiano solo di posticipare nuovi cedimenti.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

