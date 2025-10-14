Alpignano, chiuso un minimarket per irregolarità: prodotti senza tracciabilità e lavoratori in nero

Operazione congiunta della Polizia locale e dell’Ispettorato del lavoro di Torino. Il sindaco Palmieri: “Legalità e sicurezza prima di tutto”.

Ad Alpignano, alle porte di Torino, proseguono i controlli mirati sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei primi giorni di ottobre 2025, un’operazione interforze ha portato alla chiusura temporanea di un minimarket situato nel centro cittadino, dopo che gli agenti della Polizia locale e gli ispettori del lavoro hanno riscontrato gravi violazioni amministrative e sanitarie.

Durante l’ispezione sono emerse diverse irregolarità: prodotti privi di etichette di tracciabilità, alimenti senza indicazione dell’origine e della data di scadenza, mancata esposizione dei prezzi e assenza della documentazione sulla sicurezza dei lavoratori. Alcuni alimenti sono stati sequestrati in via precauzionale.

L’Ispettorato del lavoro di Torino ha inoltre accertato situazioni di impiego irregolare, con personale privo di contratto e di formazione obbligatoria in materia di sicurezza.

La riapertura solo dopo la regolarizzazione

Il minimarket potrà riaprire soltanto dopo aver adempiuto a tutte le prescrizioni richieste dalle autorità competenti, tra cui l’adeguamento delle procedure igienico-sanitarie e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

Il sindaco Steven Palmieri ha sottolineato l’importanza dell’intervento, inquadrandolo in una più ampia strategia di controllo e tutela del territorio:

“La salute pubblica e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono principi fondamentali che non possono essere messi in secondo piano. Questa operazione dimostra che la collaborazione tra enti è uno strumento concreto per far rispettare le regole e garantire ai cittadini ambienti sicuri e trasparenti, sia per chi acquista sia per chi lavora”.

Sicurezza urbana e concorrenza leale

L’operazione rientra nel progetto “Urban Security Territorial”, promosso dal Comune di Alpignano e collegato al nuovo regolamento di polizia urbana, recentemente aggiornato per rispondere alle richieste dei cittadini in materia di sicurezza urbana e concorrenza corretta tra attività commerciali.

Secondo quanto riferito dal Comando della Polizia locale, i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione agli esercizi di vicinato e ai punti vendita alimentari. L’obiettivo è duplice: tutelare la salute dei consumatori e sostenere le imprese che operano nel rispetto delle regole.