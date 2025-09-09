Da settembre torna “Le Città dei Saperi Diffusi”

Un progetto per l’invecchiamento attivo e il rafforzamento del welfare di comunità.

Un lavoro di rete

Le attività nascono da un ampio partenariato che coinvolge, oltre ai Comuni, l’ASL TO3, l’Associazione Amici della Fondazione dell’Ordine Mauriziano, l’Associazione OASI Santa Monica e Sant’Agostino, e le UniTre di Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse.

Appuntamento a Collegno

Il primo incontro a Collegno è fissato per il 2 ottobre 2025, nel Centro Storico. Sarà l’occasione per presentare il programma delle attività e offrire a cittadini e famiglie strumenti concreti per vivere al meglio la terza età, tra cultura, benessere e relazioni sociali.

Per ulteriori dettagli e per iscriversi, è possibile consultare la locandina ufficiale del progetto.