Ragazzi in bancarella – 39^ edizione

Sabato 20 settembre su Viale XXIV Maggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Anche quest’anno torna “Ragazzi in Bancarella – Scambialibri” sabato 20 settembre su Viale XXIV Maggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00. I giovani espositori potranno scambiare giochi, libri, fumetti, figurine ed oggettistica del presente e del passato.

I partecipanti potranno prendere posto per il posizionamento dei banchetti non prima delle ore 13:00, ritrovo presso l’angolo di Via Verdi.
È previsto un contributo di 3€ da versare per ogni banchetto (max 1,50 m), che verranno devoluti ad un’Associazione di Volontariato della Città.

Per maggiori informazioni Ufficio Segreteria 011/4015852 – 011/4015871
È obbligatoria la prenotazione compilando il modulo al link https://forms.gle/g337NTufCNcdepPJ8
SCADENZA PRENOTAZIONI 14/09/2025

