Jackpot in Piemonte: vincita da oltre 34 mila euro a Collegno

La Dea Bendata bacia ancora una volta la tabaccheria di piazza Trentin.

Sabato 10 gennaio 2026, nel concorso del SuperEnalotto, un giocatore fortunato ha centrato un **“5” da circa 34 013 euro nella ricevitoria Sale e Tabacchi all’interno del centro commerciale Piazza Paradiso, in Collegno. La combinazione estratta quel giorno – 11, 19, 24, 66, 82, 88 – non ha portato al tanto ambito “6”, ma ha premiato numerosi giocatori con premi di fascia alta come il “5”, rendendo quella di sabato una serata particolarmente fortunata per chi ha partecipato al concorso.

Quella di Collegno non è stata l’unica vincita importante sul territorio piemontese: nella stessa estrazione sono stati centrati altri punti “5” ad Asti e Vogogna (VB), ognuno di circa 34 mila euro, per un totale regionale di oltre 100 mila euro distribuiti tra i tre premi di questo livello. L’identità del vincitore non è stata resa nota, come da prassi, ma la notizia ha già suscitato entusiasmo e curiosità tra residenti e scommettitori della zona, riportando sotto i riflettori il fascino e l’attenzione che il SuperEnalotto continua ad attrarre anche all’inizio del 2026.