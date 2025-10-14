Più di 1.200 persone per «Run4Autism» a Collegno

La camminata solidale al Parco Dalla Chiesa unisce comunità e sensibilizzazione sull’autismo.

Domenica 12 ottobre 2025, il Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa di Collegno è stato teatro di una grande giornata di solidarietà: la seconda edizione di Run4Autism, manifestazione non competitiva organizzata dall’Associazione GeniAut, ha richiamato la partecipazione di circa 1.200 persone.

Camminata solidale, musica e comunità

La partenza è avvenuta in Piazza della Pace, con un percorso di circa 2 chilometri che ha attraversato il parco cittadino, accompagnato da momenti musicali e occasioni di aggregazione lungo il tracciato. Il Gruppo Alpini di Collegno ha contribuito offrendo bevande calde ai partecipanti, generando un clima conviviale e accogliente in un pomeriggio di festa. A conclusione dell’evento si è svolta anche un’estrazione a premi, con doni e sorprese per adulti e bambini, che ha ulteriormente vivacizzato l’atmosfera. L’associazione organizzatrice ha commentato con gioia sui social: «Un fiume di persone, sorrisi e abbracci che hanno trasformato il Parco Dalla Chiesa in un mare di energia e partecipazione. Al di là di ogni aspettativa, siete stati tantissimi. Grazie infinite».

Un messaggio forte di inclusione

L’obiettivo della manifestazione non è stato solo raccogliere fondi, bensì sensibilizzare la comunità sull’autismo e promuovere l’inclusione. L’elevata partecipazione conferma come temi come la diversità e il rispetto stiano suscitando adesione concreta nel territorio. Il sindaco Matteo Cavallone e l’assessore allo Sport Gianluca Treccarichi hanno ringraziato pubblicamente l’associazione GeniAut e i cittadini, sottolineando che “Collegno è e sarà sempre una città che cammina insieme, senza lasciare indietro nessuno”.