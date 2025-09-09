Progetto di lotta allo spreco alimentare e all’ inclusione sociale.

A partire da maggio 2025 ha preso via sul territorio consortile il progetto “Ovest Food Lab”, intervento finanziato attraverso il Fondo Povertà, nato con l’obiettivo di coniugare l’inclusione sociale delle fasce più fragili e contribuire al tema della lotta allo spreco alimentare.



L’azione “core” del progetto, ovvero la raccolta dell’invenduto nei mercati rionali, è attiva nei seguenti mercati:



Collegno: P.zza della Concordia (il giovedì dalle 11.30) e P.zza Dante Torello (il sabato dalle 12.30);

Grugliasco: V.le Echirolles (il martedì dalle 12.30 e il sabato dalle 15.30);

Rivoli: P.zza della Repubblica (il giovedì dalle 11.30) e P.zza Aldo Moro (il venerdì dalle 11.30).



Destinatari

Il progetto prevede il coinvolgimento di:

Beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) o del RMI (reddito minimo di inserimento);

Famiglie con bambini tra i 3 e i 10 anni;

Persone Over 55;

Anziani soli e soggetti fragili;

Cittadini volontari.



Durata

Il progetto si svilupperà da maggio ’25 a maggio ’26 con la possibilità di ripetizione di un ulteriore anno sino a maggio ’27.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti del progetto: