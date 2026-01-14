La nuova Aula Studio prende vita

Dal 12 gennaio uno spazio pubblico già vissuto, silenzioso e partecipato. Studenti, zaini e concentrazione: l’idea diventa realtà prima ancora dell’inaugurazione ufficiale.

Le porte si sono aperte il 12 gennaio 2026 e, quasi senza clamore, la nuova Aula Studio ha iniziato subito a fare ciò per cui era stata pensata: accogliere. In poche ore lo spazio si è popolato di studenti, quaderni aperti, zaini appoggiati a terra, silenzi carichi di concentrazione e qualche sorriso condiviso a bassa voce.

Sono già numerosi i ragazzi che hanno scelto questo luogo per studiare, prepararsi agli esami e costruire, giorno dopo giorno, il proprio percorso. Un segnale forte, che racconta meglio di qualsiasi discorso quanto ci fosse bisogno di uno spazio pubblico pensato per essere davvero utilizzato.

La sensazione è quella di vedere un progetto prendere forma nel modo più autentico possibile: uno spazio utile, rispettato e accogliente, esattamente come era stato immaginato. Il servizio funziona, l’ambiente viene curato da chi lo vive e l’idea dimostra di camminare sulle gambe giuste, sostenuta da comportamenti responsabili e da una comunità attenta.

Per chi desidera conoscere da vicino i locali, l’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 16 gennaio alle ore 18.00, un momento aperto alla cittadinanza per scoprire lo spazio e il suo significato.

Un ringraziamento va a chi ha scelto di esserci fin dal primo giorno: a chi studia, a chi rispetta il luogo e a chi, con piccoli gesti quotidiani, contribuisce a trasformare una semplice aula in un vero spazio di comunità.