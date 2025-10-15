Scena Corsara, a Grugliasco il teatro si fa vascello di sogni e poesia

Presentato il nuovo cartellone del Teatro Perempruner, ispirato agli “Scritti corsari” di Pasolini. Da ottobre 2025 a maggio 2026, otto mesi di prosa, danza, musica e mito.

È stato presentato ufficialmente “Scena Corsara”, il nuovo cartellone teatrale della Città di Grugliasco, che animerà il Teatro Perempruner di piazza Matteotti 39 da ottobre 2025 a maggio 2026, sotto la direzione artistica di Viartisti Teatro. Liberamente ispirato agli “Scritti corsari” di Pier Paolo Pasolini, il progetto sceglie di indagare il presente attraverso il linguaggio del teatro, ponendosi come un viaggio nella resistenza poetica e civile. In un’epoca segnata da incertezze e cinismo, Scena Corsara invita il pubblico a riscoprire la forza del sogno, della parola e dell’immaginazione come strumenti di sopravvivenza.

Un teatro che naviga controcorrente

«Ringraziamo Viartisti Teatro per aver costruito un cartellone che consente, attraverso più generi, di parlare ancora di sogni, poesia e bellezza, affrontando le contraddizioni che siamo chiamati a vivere», dichiarano il sindaco Emanuele Gaito e l’assessora alla Cultura Anastasia Rita Guarna. «Un programma che spazia dalla prosa alla danza, dall’opera alla musica, con un occhio ai grandi classici e al mito, ma sempre con attenzione al mondo contemporaneo e alle sue fragilità. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e determinati a valorizzare sempre di più il Teatro Perempruner come centro culturale della città».

La direttrice artistica Pietra Selva Nicolicchia descrive il progetto con un’immagine potente:

«Il teatro, come questo cartellone, è un vascello che varca l’ignoto. Naviga con coraggio verso il futuro, ma sempre seguendo una vecchia bussola: quella della tradizione. Senza di essa, nessun orientamento sarebbe possibile».

Primo atto: venerdì 17 ottobre

L’apertura della stagione è prevista per venerdì 17 ottobre alle 21 con “Le convenienze ed inconvenienze teatrali”, per la regia di Alfonso Cipolla e la produzione dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare. Una scelta che rappresenta il manifesto ideale della rassegna: un’opera che riflette sul teatro stesso, sulle sue regole e contraddizioni, in bilico tra ironia e malinconia. Il resto del programma – che sarà annunciato nelle prossime settimane – proporrà spettacoli di prosa contemporanea, danza, musica d’autore, teatro d’immagine e contaminazioni interdisciplinari, mantenendo fede allo spirito “corsaro” evocato dal titolo.

Il Teatro come rotta di resistenza

Scena Corsara non è solo una stagione teatrale, ma un manifesto di identità culturale per Grugliasco. Un invito a ritrovare nel linguaggio della scena un luogo di incontro, pensiero e libertà. Nel solco di Pasolini, il teatro diventa un atto politico e poetico insieme: un modo per guardare il mondo senza arrendersi al disincanto, una bussola che – tra le tempeste del presente – indica ancora la direzione della bellezza.

📍 Teatro Perempruner – Piazza Matteotti 39, Grugliasco

🎭 Stagione “Scena Corsara” – ottobre 2025 / maggio 2026

🎟️ Primo appuntamento: “Le convenienze ed inconvenienze teatrali”, 17 ottobre ore 21