“Coppa del Santo”: quando il sacro diventa torneo

A Pianezza uno spettacolo inusuale dove santi, martiri e madonne si sfidano a colpi di storie sovrannaturali.

Il 20 novembre 2025, alle ore 21:00, nel Salone San Pancrazio di Pianezza (TO), va in scena Coppa del Santo, un progetto teatrale ideato da Luca Zacchini, Giulia Zacchini e Francesco Rotelli (con Gli Omini). Inserito nel cartellone della stagione SGUARDI 2025/26, lo spettacolo – proveniente dalla Toscana e della durata di circa 75 minuti – si presenta come un “campionato sacro”, un torneo allegorico tra icone religiose rivisitate in chiave visionaria.

Santi in competizione: trama e struttura

“Un tabellone di carte che raffigurano nuove icone”, recita la descrizione ufficiale. Otto “squadre”, con complessivamente trentadue concorrenti, si confrontano in una narrazione tra realtà e metafora. Martiri contro Crocifissi, Vergini contro Nudi, Vis contro Madonne: ogni fazione presenta santi dotati di superpoteri, figure che “vivono al limite della fisica” e si contendono il titolo di Nuovo Santo Patrono. Ad animare la scena due “preti psichedelici” che conducono il gioco: non giudici austeri, bensì narratori azzardati, invitano il pubblico a eleggere il vincitore. Tra divagazioni, giochi di luce, ironia e tensioni spirituali, lo spettacolo fonde la sacralità con l’assurdo.

Un invito al paradosso sacro

Con Coppa del Santo, la religiosità diventa arena, la devozione si trasforma in competizione e la gloria celeste si misura in narrazione. Lo spettacolo gioca sul contrasto tra sacralità e surrealismo, esplorando come le figure religiose possano essere reinterpretate, disarmate e ricomposte in scenari inattesi. Non è un’operazione blasfema, ma un dispositivo narrativo che riflette sul potere, sulla memoria simbolica e sull’identità delle icone religiose nel contemporaneo. Il pubblico è chiamato a partecipare attivamente: votando, scegliendo, decidendo chi merita l’onore supremo.

Nel contesto della stagione SGUARDI

Coppa del Santo è parte della rassegna SGUARDI 2025/26, organizzata da Progetto Zoran APS, che propone altri spettacoli – tra cui La buona novella, Sergio, Piume – Aspettando Me, La codista, DJ Show, Come la cicala e Come se niente fosse.

Per informazioni e biglietteria: sguardi@progettozoran.com – sguardi.art