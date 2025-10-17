venerdì 17 Ottobre 2025
16.2 C
Pianezza
Pianezza Eventi

Motoraduno Lions, la solidarietà corre su due ruote

Redazione
Redazione

Domenica 19 ottobre moto in parata, screening gratuiti e raccolta fondi per bambini autistici.

Domenica 19 ottobre torna a Pianezza il Motoraduno Lions della Solidarietà nella sua seconda edizione, un’iniziativa con finalità benefiche organizzata dal Distretto Lions International 108 IA1, con il supporto dei Comuni di Pianezza e Galliate e la collaborazione del Avgvsta Tavrınorvm Chapter. Il ricavato sarà interamente destinato a progetti educativi specialistici per bambini autistici gestiti dal Comune di Pianezza e dall’associazione NoiComeVoi di Galliate.

Programma: moto, solidarietà e salute

  • Ritrovo e iscrizioni: dalle ore 8:30 in piazza Napoleone Leumann, ingresso al Parco Municipio
  • Esposizione delle moto: dalle 8:30 alle 10 in via Giolitti
  • Partenza del corteo: ore 10, destinazione il Castello Visconteo-Sforzesco di Galliate
  • Pranzo conviviale: attorno alle 13 presso il quadriportico del Castello di Galliate
  • Fiera e attività collaterali presso Pianezza, dalle 9 alle 17:
      • Fiera degli antichi mestieri
      • Fattoria didattica
      • Trucca bimbi
  • Screening sanitari gratuiti (Villa Leumann, Pianezza): ecocolordoppler carotideo, visita cardiologica, optometria, controllo visivo, prevenzione udito, consulenza nutrizionale, ECG, glicemia, pressione, saturazione, e di mattina anche benessere mentale e dermatologia
  • A Galliate (Castello Visconteo-Sforzesco): screening oncologici, visite per ambliopia e osteoporosi, attività LILT, informazione cardiologica e salute mentale (orari 11-13 / 14-16)
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap