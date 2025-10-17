Motoraduno Lions, la solidarietà corre su due ruote

Domenica 19 ottobre moto in parata, screening gratuiti e raccolta fondi per bambini autistici.

Domenica 19 ottobre torna a Pianezza il Motoraduno Lions della Solidarietà nella sua seconda edizione, un’iniziativa con finalità benefiche organizzata dal Distretto Lions International 108 IA1, con il supporto dei Comuni di Pianezza e Galliate e la collaborazione del Avgvsta Tavrınorvm Chapter. Il ricavato sarà interamente destinato a progetti educativi specialistici per bambini autistici gestiti dal Comune di Pianezza e dall’associazione NoiComeVoi di Galliate.

Programma: moto, solidarietà e salute