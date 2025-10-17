Motoraduno Lions, la solidarietà corre su due ruote

Domenica 19 ottobre moto in parata, screening gratuiti e raccolta fondi per bambini autistici.
Domenica 19 ottobre torna a Pianezza il Motoraduno Lions della Solidarietà nella sua seconda edizione, un’iniziativa con finalità benefiche organizzata dal Distretto Lions International 108 IA1, con il supporto dei Comuni di Pianezza e Galliate e la collaborazione del Avgvsta Tavrınorvm Chapter. Il ricavato sarà interamente destinato a progetti educativi specialistici per bambini autistici gestiti dal Comune di Pianezza e dall’associazione NoiComeVoi di Galliate.
Programma: moto, solidarietà e salute
- Ritrovo e iscrizioni: dalle ore 8:30 in piazza Napoleone Leumann, ingresso al Parco Municipio
- Esposizione delle moto: dalle 8:30 alle 10 in via Giolitti
- Partenza del corteo: ore 10, destinazione il Castello Visconteo-Sforzesco di Galliate
- Pranzo conviviale: attorno alle 13 presso il quadriportico del Castello di Galliate
- Fiera e attività collaterali presso Pianezza, dalle 9 alle 17:
• Fiera degli antichi mestieri
• Fattoria didattica
• Trucca bimbi
- Screening sanitari gratuiti (Villa Leumann, Pianezza): ecocolordoppler carotideo, visita cardiologica, optometria, controllo visivo, prevenzione udito, consulenza nutrizionale, ECG, glicemia, pressione, saturazione, e di mattina anche benessere mentale e dermatologia
- A Galliate (Castello Visconteo-Sforzesco): screening oncologici, visite per ambliopia e osteoporosi, attività LILT, informazione cardiologica e salute mentale (orari 11-13 / 14-16)