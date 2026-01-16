Pianezza apre il Carnevale 2026: tradizione, colori e comunità al centro della festa

Il 25 gennaio al Palazzo Comunale la cerimonia di investitura di Gianduja e Giacometta: consegna delle chiavi della città e festa popolare con la Pro Loco.

Il Carnevale 2026 di Pianezza prende ufficialmente il via con uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la cerimonia di investitura delle maschere tradizionali, Gianduja e Giacometta. Un evento che unisce simbolo istituzionale e spirito popolare, capace di trasformare la città in un palcoscenico di colori, sorrisi e tradizione piemontese.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 gennaio, alle ore 10.30, presso il Palazzo Comunale di Pianezza, in Piazza Leumann 1. Qui avrà luogo la solenne consegna delle chiavi della città, gesto simbolico che segna l’inizio ufficiale del periodo carnevalesco e affida, come da tradizione, il governo “festoso” della città alle maschere storiche.

A rendere ancora più conviviale la giornata sarà il momento gastronomico che seguirà la cerimonia: polenta, spezzatino e salsiccia, offerti dalla Pro Loco Pianezza, presso la sede di Via Maiolo 10. Un’occasione per stare insieme, riscoprendo i sapori della cucina locale in un clima di festa e condivisione.

L’iniziativa si distingue anche per il suo carattere inclusivo e popolare: nessuno scambio di doni, ma un invito aperto a tutti a partecipare numerosi, come sottolineato dagli organizzatori. Un Carnevale che mette al centro le persone, la partecipazione e il senso di appartenenza alla comunità.

Lo sguardo è già rivolto anche al prossimo grande evento: la sfilata dei carri allegorici, in programma per il 22 febbraio, che promette di animare le strade di Pianezza con musica, creatività e spettacolo, confermando il Carnevale come uno dei momenti più attesi dell’anno.

Tradizione, istituzioni e festa popolare si intrecciano così in un Carnevale che non è solo celebrazione, ma anche identità e memoria condivisa. Pianezza è pronta ad accendere i riflettori: il Carnevale 2026 può cominciare.