Pianezza, tornano i “Volontari a 4 zampe”

La settima edizione della manifestazione cinofila celebra i cani da soccorso, la pet therapy e la grande amicizia tra uomo e animale.

Domenica 26 ottobre, al campo sportivo di via San Bernardo, torna finalmente la manifestazione cinofila “Volontari a 4 zampe”, giunta alla settima edizione. Dopo la sospensione imposta dal periodo Covid, l’evento – promosso dall’Amministrazione comunale di Pianezza – riporta al centro della scena i cani di pubblica utilità e il loro insostituibile legame con l’uomo.

Sarà una giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe, che insieme ai loro istruttori si esibiranno in dimostrazioni di pubblica sicurezza, ricerca persone, antiesplosivo e antidroga, mostrando le capacità e l’addestramento che li rendono preziosi per la collettività. Accanto alle esibizioni operative, la manifestazione ospiterà numerose associazioni cinofile, impegnate in attività di Pet Therapy, paragility e agility sportiva, oltre a spazi dedicati ai cani dei rifugi e ai progetti di adozione responsabile. Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli: alcune associazioni distribuiranno gadget e materiale educativo, per sensibilizzare bambini e famiglie al rispetto e alla cura degli animali.

«Sarà una festa all’aperto, in compagnia e con un messaggio importante: valorizzare il ruolo dei cani come compagni di vita e come protagonisti della solidarietà», sottolineano gli organizzatori.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

📅 Appuntamento: domenica 26 ottobre 2025

📍 Campo sportivo di via San Bernardo – Pianezza

🐾 Info: Comune di Pianezza – Ufficio Cultura