Villa Lascaris un incontro per riflettere sul ruolo della politica oggi. Appuntamento il 27 gennaio con Valentino Castellani per un dialogo critico su partecipazione e democrazia.

Martedì 27 gennaio alle 21:00 Villa Lascaris a Pianezza ospita il primo appuntamento del ciclo di incontri culturali “Sarà meglio quando…”, intitolato quest’anno “Sarà meglio quando… non ci sarà più la politica?”, un confronto aperto sul senso e sull’attualità della politica nella società contemporanea.

Organizzato dalla Villa Lascaris in collaborazione con il settimanale La Voce e il Tempo e la Pastorale della Cultura della diocesi, l’iniziativa vuole stimolare un dialogo critico fra esperti e cittadini su temi di attualità: dalla fiducia nelle istituzioni alla partecipazione civica, passando per le trasformazioni del dibattito pubblico e la percezione del ruolo politico nel mondo di oggi.

L’incontro vedrà la partecipazione di Valentino Castellani, già sindaco di Torino, che dialogherà con don Gian Luca Carrega, della Pastorale della Cultura, e Alberto Riccadonna, direttore de La Voce e il Tempo. Le conversazioni saranno incentrate su ciò che si intende per politica e sul significato della partecipazione alla vita pubblica in un’epoca in cui temi come populismo, distacco dalle istituzioni e declino dell’affluenza alle urne alimentano il dibattito pubblico.

L’evento è ad ingresso libero, con prenotazione consigliata via email all’indirizzo eventi@villalascaris.it; è previsto un contributo libero per sostenere le attività culturali della sede.

Questa prima serata inaugura una serie di appuntamenti che affronteranno altri temi di attualità nei martedì successivi, proponendo spunti per interrogarsi su come costruire una società più partecipata e consapevole guardando al futuro.