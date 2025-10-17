Storie in cammino: a Villa Lascaris la memoria delle migrazioni

A Pianezza mostra immersiva (4-26 ottobre) tra fotografie, installazioni e audioguide per ripercorrere i viaggi del passato e del presente.

Da sabato 4 ottobre a domenica 26 ottobre 2025, Villa Lascaris a Pianezza ospita la mostra “Memoria e Accoglienza – Storie di mondi in cammino”, un percorso esperienziale e narrativo dedicato al tema delle migrazioni, promosso nell’ambito del Festival dell’Accoglienza. Allestita tra le sale storiche della residenza ottocentesca e nel suo parco, la mostra intreccia immagini, testimonianze, installazioni artistiche e video, offrendo ai visitatori un viaggio tra tempo e spazio: dai flussi migratori italiani verso le Americhe all’inizio del Novecento, passando per le migrazioni interne verso Torino durante il boom economico, fino ai movimenti contemporanei dall’Africa e dall’Asia.

Ogni ambiente espositivo diventa una “tappa” del racconto collettivo. Il percorso si completa con un itinerario sonoro nel parco, in cui, tramite QR code, si attivano audioguide con voci e storie di protagonisti reali. La mostra è frutto della collaborazione tra Villa Lascaris, l’Associazione Generazioni Migranti, la Pastorale Migranti dell’Arcidiocesi di Torino, Pianezza Protagonista, con il sostegno di Fondazione CRT, la Città Metropolitana di Torino e Turismo Torino e Provincia.

Orari di visita: