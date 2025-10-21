Pianezza incontra la delegazione di Lansing

Al Grattacielo, il sindaco Antonio Castello e l’amministrazione comunale promuovono nuovi scambi culturali, educativi ed economici con la città gemellata del Michigan.

Incontro istituzionale di grande valore quello che si è svolto al Grattacielo di Pianezza, dove il sindaco Antonio Castello e l’amministrazione comunale hanno accolto una delegazione della Città di Lansing, nello Stato del Michigan (USA), città gemellata con Pianezza. L’appuntamento ha rappresentato un momento di dialogo e collaborazione, finalizzato a rafforzare i legami internazionali e a promuovere nuovi scambi culturali, educativi ed economici tra le due comunità.