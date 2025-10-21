Un Fiat Doblò per la solidarietà a Pianezza

Grazie al progetto PMG e al contributo delle aziende del territorio, un Fiat Doblò sarà a disposizione per accompagnare anziani e non autosufficienti verso ospedali e centri di cura.

Un nuovo importante gesto di solidarietà per la comunità pianezzese. È stato consegnato ieri alla Civess OdV – Corpo Italiano Volontari Emergenze Soccorso e Solidarietà un Fiat Doblò destinato al trasporto di persone disabili, anziani e cittadini non autosufficienti verso strutture sanitarie, residenze assistenziali e luoghi di cura. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Mobilità Garantita” promosso da PMG Italia, in collaborazione con il Comune di Pianezza, e si è potuta realizzare grazie al prezioso contributo di numerose aziende del territorio, che hanno sostenuto economicamente l’acquisto del mezzo.

Durante la cerimonia di consegna, l’Amministrazione comunale ha ringraziato gli imprenditori per la loro generosità, consegnando loro una targa di riconoscimento come segno di gratitudine e di partecipazione attiva alla vita della comunità.

«Questo progetto è un esempio concreto di come la collaborazione tra enti, associazioni e imprese possa tradursi in un servizio essenziale per i cittadini più fragili», ha commentato il sindaco.

Il veicolo, concesso in comodato d’uso gratuito alla Civess, permetterà di rafforzare i servizi di mobilità solidale e garantire accompagnamenti sicuri e dignitosi a chi si trova in difficoltà.