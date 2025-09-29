Il Teatro San Paolo di Rivoli ha presentato la stagione teatrale 2025-26

Il teatro San Paolo di Rivoli ha svelato il suo cartellone per la stagione teatrale 2025-26, proponendo un programma variegato che coniuga classici, nuove produzioni e sperimentazioni contemporanee.

La direzione artistica – anche quest’anno curata da Niko Ferrucci di Campotheatro – ha lavorato per mettere insieme un’offerta che soddisfi gusti e interessi di un pubblico sempre più eterogeneo, all’insegna dell’innovazione e della qualità. La stagione si aprirà – sabato 18 ottobre – con la commedia comica “Quel Pomeriggio di Un Giorno da Star”: assisteremo alla rapina più esilarante del secolo, una produzione Campotheatro, tra gli interpreti Sergio Cardinale e Niko Ferrucci.

La stagione prosegue venerdì 7 e sabato 8 novembre con lo spettacolo divertentissimo “Ma Che Bell’Ikea”: commedia tutta da ridere, in cui non sarà difficile riconoscere anche una piccola parte della nostra vita.

La Compagnia “Redarto” di Roma porta in scena venerdì 21 e sabato 22 novembre una nuova produzione: “Va Quasi Tutto Bene”, tra gli interpreti Andrea Bizzarri e Alida Saccor, spettacolo sicuramente da non perdere.

Ancora una Compagnia da Roma nelle serate di venerdì 12 e sabato 13 dicembre, sul palco il gruppo di Danilo De Santis propone “Il Padel Nostro”: commedia che narra la storia di Luna – giovane promessa del tennis – la quale sacrifica tutta la sua gioventù per raggiungere grandi risultati sportivi.

Le risate sono assicurate nel primo spettacolo del 2026. Infatti, nelle sere di venerdì 9 e sabato 10 gennaio, i riflettori si accenderanno per illuminare Marco Malerba e Maurizio Poggio nella comicissima “Taxi Per Due”, storia di un tassista sposato con due donne contemporaneamente e con cui vive in due appartamenti diversi. Un giorno però, il tassista viene ricoverato in ospedale per un incidente e fornendo due indirizzi diversi di residenza innesca una serie di situazioni inimmaginabili, e iniziano i guai.

Il mese di gennaio si conclude con una produzione di Campotheatro, “Sugo Finto”: esilarante commedia di Gianni Clementi. Sul palco Mauro Stante e Tony Skandal, attori teatrali che sicuramente non necessitano di molte presentazioni, in cartellone sabato 24 gennaio.

La Compagnia “In Arte” di Catania presenta venerdì 13 e sabato 14 febbraio “Avevamo Un Appuntamento”: uno spettacolo tenero e surreale con battute spiazzanti e dialoghi vivaci. Da non perdere.

Giovedì 26 e venerdì 27 febbraio arriva “Un Amore Di Peso”, della Compagnia “Esagera” di Roma. Tra gli interpreti Marco Cavallaro e Valentina Stredini.

La programmazione prosegue venerdì 13 e sabato 14 marzo con lo spettacolo “Se Ci Sara’ Domani”. Racconta la storia di Mario ritornato in famiglia dopo una degenza psichiatrica e trova il suo gruppo famigliare un po’ cambiato. La moglie ha un nuovo compagno, c’è una figlia che non ha mai conosciuto, in più una suocera invadente e un po’ sorda. Una commedia sul reintegro in società quando se ne è lontano da tempo.

Venerdì 27 e sabato 28 marzo la Compagnia “Attori & Company” va in scena con “Ospiti”, commedia stile America anni 60/70, le risate sono assicurate. Da Roma arriva la Compagnia “Pezzi Di Nerd” con lo spettacolo “Ho Adottato Mio Fratello”, venerdì 17 e sabato 18 aprile. La storia narra di una rocambolesca convivenza a quattro.

“Scappati Di Casa” – della Compagnia “Fares” di Roma – è programmata nelle serate di venerdì 8 e sabato 9 maggio. Si racconta di quattro uomini che per un periodo della loro vita hanno vissuto in una casa offerta dal Comune per persone separate. Una girandolo di situazioni tragicomiche.

La Stagione si conclude sabato 23 maggio con un classico: “Donnacce”, una produzione Campotheatro. Tra gli interpreti Mauro Stante, Tony Skandall e Sergio Cardinale.

PREZZI BIGLIETTO euro 20

Biglietto Ridotto: € 18 (over 65 e under 18)

Biglietto Multiplo: € 90 (6 (sei) ingressi a scalare)

Omaggio: (under 10)

