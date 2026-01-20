Incontri CRI a Rivoli presso La Casa dei Giovani

La Croce Rossa Italiana crede fermamente nella forza propositiva e innovativa dei giovani, riconoscendoli come il futuro della società. Da sempre impegnata in attività di sensibilizzazione e in proposte formative rivolte al mondo giovanile e alla comunità educante, presenta presso la Casa dei Giovani – Parco Turati (via Capra, Rivoli), con il patrocinio della Città di Rivoli, un ciclo di cinque incontri di sensibilizzazione sul tema dell’aggressività e delle sue possibili derive violente, condotti da specialisti dell’età evolutiva.

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente esposizione a fenomeni violenti che coinvolgono tutte le fasce d’età, il percorso intende offrire uno sguardo sull’aggressività, interrogandosi sui processi e sui contesti che possono favorirne l’evoluzione in forme distruttive. Attraverso un approccio psicoanalitico, gli incontri mirano a chiarire i confini tra aggressività e violenza, tema particolarmente delicato in adolescenza e giovinezza e potenziale fattore di criticità in età adulta.

L’obiettivo è avvicinare la comunità a queste tematiche offrendo uno spazio di ascolto, parola e confronto, stimolando una riflessione condivisa e uno scambio partecipato tra i presenti.

Il ciclo di incontri, aperto a adolescenti, giovani, famiglie, insegnanti, educatori e a tutta la cittadinanza, si svolgerà ogni ultimo giovedì del mese, dalle ore 21 alle 23, con il seguente calendario:

26 gennaio – “Dall’aggressività alla violenza in adolescenza”

– “Dall’aggressività alla violenza in adolescenza” 26 febbraio – “Quando il gruppo si fa branco”

– “Quando il gruppo si fa branco” 26 marzo – “Violenza contro le donne”

– “Violenza contro le donne” 30 aprile – “Conflittualità nel rapporto a due”

– “Conflittualità nel rapporto a due” 28 maggio – “Sessualità”

Gli incontri saranno condotti da specialisti dell’età evolutiva: la Dott.ssa Sofia Massia, psicoanalista SIP e P-SF e docente di Psicologia Dinamica presso l’Università degli Studi di Torino; il Dott. Luca Guglielmi, psicologo psicoterapeuta psicoanalitico; la Dott.ssa Marta Massimini, psicologa psicoterapeuta psicoanalitica; la Dott.ssa Grazia Natale, psicologa psicoterapeuta psicoanalitica.

Per informazioni: rivoli@cri.it