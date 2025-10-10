Claudio Papa nuovo segretario Feneal Uil Piemonte: focus su sicurezza e legalità.

Nuova guida per la Feneal Uil Piemonte: un impegno per la sicurezza, la legalità e la valorizzazione del settore edileIl Consiglio Regionale della Feneal Uil Piemonte ha eletto all’unanimità Claudio Papa come nuovo Segretario Generale, in un momento cruciale per il comparto delle costruzioni.

L’elezione, avvenuta a Rivoli (Torino) alla presenza di esponenti nazionali del sindacato e rappresentanti datoriali, segna una fase di continuità e al contempo di rinnovato slancio per l’organizzazione.

Papa subentra a Giuseppe Manta, chiamato a ricoprire incarichi di rilevanza nazionale, lasciando un’eredità di crescita e consolidamento che il nuovo segretario si impegna a proseguire e arricchire.

Papa, proveniente dalla segreteria torinese e già membro del gruppo dirigente regionale, riconosce l’onore e la responsabilità del ruolo, sottolineando di ereditare un sindacato solido e dinamico.

La Feneal Uil Piemonte ha dimostrato negli anni una capacità di crescita sia in termini di adesioni che nell’ampliamento e miglioramento dei servizi offerti ai lavoratori edili.

Il nuovo segretario pone l’attenzione sulle sfide che il settore delle costruzioni sta affrontando.

Dopo un periodo di vivace attività stimolato dagli incentivi statali, si registra un rallentamento che richiede una gestione attenta e lungimirante.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) offre opportunità significative, ma al contempo impone rigori e tempistiche stringenti, richiedendo un’attenzione particolare alla sicurezza sul lavoro, alla regolarità contributiva e alla qualità delle opere.

Un punto fermo dell’agenda di Papa è la lotta per la sicurezza e la giustizia.

Il suo impegno si tradurrà in un’azione decisa per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, supportata dalla promozione del disegno di legge che introduce il reato di omicidio sul lavoro e dall’istituzione di una Procura nazionale specializzata.

La Feneal Uil si impegna a garantire assistenza e a perseguire la giustizia per le vittime e le loro famiglie, partecipando attivamente come parte civile nei processi legali connessi a tragiche vicende che hanno colpito il Piemonte, come il crollo della gru di via Genova nel 2021 e la strage di Brandizzo del 2023.

Papa ribadisce l’importanza della campagna “Zero morti sul lavoro”, un impegno strutturale del sindacato Uil.

L’obiettivo è perseguire un cambiamento culturale profondo che metta la salvaguardia della vita umana al centro di ogni attività lavorativa.

Parallelamente, Papa annuncia l’intenzione di formalizzare un nuovo Protocollo d’intesa con il Comune di Torino, focalizzato sulla sicurezza e la legalità negli appalti pubblici, un passo concreto per promuovere un settore edile più trasparente e responsabile.

Il nuovo segretario si pone come garante di un’azione sindacale incisiva, orientata alla tutela dei diritti dei lavoratori, alla promozione della legalità e alla valorizzazione del ruolo sociale del comparto edile piemontese.