Incendio a Torino: fiamme e fumo in officina a Pozzo Strada

Un grave incendio ha scosso questa mattina il quartiere Pozzo Strada di Torino, innescandosi all’interno di un’officina di carrozzeria situata in strada della Pronda, al numero 19.

L’evento, verificatosi attorno alle ore 10:00, ha rapidamente assunto dimensioni significative, generando una colonna di fumo nero e denso che si è elevata nel cielo, rendendosi visibile a notevole distanza e sollevando preoccupazione tra i residenti.

La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento, ma la rapidità con cui le fiamme si sono propagate suggerisce la presenza di materiali altamente infiammabili all’interno della struttura, tipici di un’officina di carrozzeria, come solventi, vernici e resine.

La combinazione di questi elementi, unitamente a possibili fonti di innesco ancora da identificare, ha contribuito all’intensità e alla velocità di propagazione dell’incendio.

Un lavoratore presente sul posto ha riportato ferite lievi ed è stato prontamente soccorso dal personale del 118 per ulteriori accertamenti presso l’ospedale Martini.

La sua condizione non destava preoccupazioni immediate, ma l’intervento medico mirava a escludere eventuali conseguenze a lungo termine derivanti dall’esposizione al fumo e alle sostanze chimiche rilasciate durante la combustione.

L’emergenza ha richiesto l’intervento coordinato di diverse unità specializzate.

I vigili del fuoco di Grugliasco, Torino Centrale e Rivoli hanno lavorato incessantemente per arginare le fiamme e proteggere le abitazioni circostanti.

In supporto, è stato dispiegato il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), per valutare la presenza di sostanze pericolose nell’aria e gestire eventuali contaminazioni ambientali.

La polizia e la polizia locale hanno collaborato per garantire la sicurezza della zona, gestire il traffico deviato e assistere le operazioni di soccorso.

L’Azienda Zero, con il personale del 118, ha fornito assistenza medica e supporto logistico.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio, con particolare attenzione alla verifica delle normative antincendio, alla valutazione delle procedure di sicurezza e all’analisi delle sostanze chimiche presenti nell’officina.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla prevenzione incendi in contesti industriali e sull’importanza di una formazione adeguata del personale.

La comunità locale è chiamata a confrontarsi con le conseguenze di questo evento e a sostenere le famiglie e le attività commerciali coinvolte.