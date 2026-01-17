Incendio a Venaria Reale: indagini sulla sicurezza dei lavori

Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto questa mattina un edificio residenziale in via Salvemini, a Venaria Reale, nel territorio comunale di Torino, richiedendo l’intervento coordinato di numerose squadre dei vigili del fuoco.

Le fiamme, originate sul tetto dell’edificio, si sono propagate rapidamente interessando la zona sottotetto, dove erano in corso attività di ristrutturazione, configurando un quadro di potenziale pericolo dovuto alla presenza di materiali combustibili e alla complessità strutturale dell’area.

La priorità immediata delle squadre intervenute è stata l’evacuazione completa dell’edificio, una misura precauzionale essenziale per garantire l’incolumità dei residenti e del personale impiegato nei lavori.

Durante le fasi iniziali dell’incendio, un lavoratore edile è stato colpito da un’intossicazione acuta, sebbene di entità non grave.

Il personale del 118 ha provveduto a stabilizzarlo sul posto prima del trasporto d’urgenza all’ospedale di Rivoli, dove ha ricevuto le cure necessarie.

L’evento ha immediatamente scatenato un’indagine congiunta.

I Carabinieri di Venaria Reale stanno conducendo le prime rilevazioni per ricostruire la sequenza degli eventi e raccogliere eventuali testimonianze.

Parallelamente, gli ispettori dello Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Incidenti sul Lavoro) stanno avviando verifiche approfondite per accertare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle procedure adottate durante i lavori di ristrutturazione e all’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale.

L’incendio, oltre alla distruzione parziale della copertura, solleva interrogativi significativi sulla gestione della sicurezza in contesti di interventi edilizi, evidenziando la necessità di rigorosi controlli e di una formazione specifica per i lavoratori.

L’accertamento delle cause, che potrebbero essere riconducibili a un malfunzionamento di attrezzature, a una violazione delle procedure di sicurezza o a fattori esterni, è cruciale per prevenire il ripetersi di simili emergenze e per tutelare la sicurezza dei lavoratori e la vivibilità del territorio.

Le indagini si concentreranno anche sull’analisi dei materiali utilizzati nella ristrutturazione e sulla verifica dell’adeguatezza dei sistemi di ventilazione e di protezione antincendio presenti nell’edificio.