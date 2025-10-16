Rivoli, 32enne aggredisce medico, guardie e carabiniere all’ospedale

Donna arrestata: dovrà rispondere di violenza a pubblico ufficiale, resistenza e minaccia.

Un episodio violento ha scosso il pronto soccorso dell’ospedale: una donna di 32 anni, residente a Collegno, è stata arrestata dopo essere entrata in escandescenza e aver aggredito un medico, le guardie giurate intervenute e perfino un carabiniere. La donna era arrivata in ambulanza con la convivente di 26 anni, portata dai sanitari per cure mediche. Mentre attendeva il proprio turno, la 32enne ha iniziato con insulti e minacce al personale sanitario, rendendo necessario l’intervento delle guardie giurate della società Telecontrol che cercavano di calmarla. Le tensioni sono rapidamente esplose: la donna ha reagito fisicamente anche contro le guardie.

All’arrivo dei carabinieri di Rivoli, la situazione è degenerata ulteriormente. Durante le operazioni di contenimento, l’imputata ha sferrato un calcio alla schiena di un militare, causandogli una contusione. Dopodiché è stata bloccata con difficoltà. Dopo il fermo, la donna è stata portata al San Luigi di Orbassano per accertamenti sanitari; qui è stata dimessa con prognosi di otto giorni. In seguito è stata trasferita al carcere di Torino, in attesa delle decisioni della magistratura. L’arrestata dovrà rispondere di violenza e minaccia a personale sanitario, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.