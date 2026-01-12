Rivoli e la Fiamma Olimpica: un omaggio a Torino 2006 e uno sguardo a Milano-Cortina 2026

Vent’anni dopo l’entusiasmo che avvolse Torino e il Piemonte durante le Olimpiadi Invernali del 2006, Rivoli ha nuovamente ospitato il suggestivo passaggio della Fiamma Olimpica, preludio emozionante ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Il corteo, partito dal Castello di Rivoli, un’icona architettonica trasformata in museo d’arte contemporanea, ha tracciato un percorso simbolico attraverso la città, via Fratelli Piol e corso Francia, culminando in un momento di riflessione di fronte al Palazzo Comunale, prima di proseguire verso Torino.

La Fiamma, portatrice di ideali universali, ha illuminato Rivoli, risvegliando nel cuore di molti il ricordo vivido dei Giochi del 2006.

L’evento ha rappresentato non solo un’occasione celebrativa, ma anche un’opportunità di riaffermare i valori fondamentali che guidano la comunità.

“Accogliere nuovamente la Fiamma Olimpica a Rivoli è un’esperienza che tocca le corde più profonde – ha sottolineato il Sindaco Alessandro Errigo – perché evoca la memoria collettiva di un evento storico che ha saputo unire un’intera regione.

Ma soprattutto, ci ricorda il significato intrinseco dello sport: un potente motore di inclusione sociale, un terreno fertile per il rispetto reciproco, un invito alla partecipazione attiva e un banco di prova per l’impegno quotidiano, dove la competizione si sublima in un confronto sano e costruttivo.

“Il passaggio della Fiamma si configura, quindi, come un’occasione per ri-pensare il ruolo dello sport nella costruzione di una comunità più coesa e resiliente.

Rivoli, città dinamica e proiettata verso il futuro, si riconferma un luogo accogliente e inclusivo, che valorizza le persone e promuove la partecipazione civica.

Il percorso della Fiamma, un filo d’argento che unisce il passato al futuro, non è solo un trasferimento fisico, ma un messaggio di speranza e unità.

Rappresenta un impegno a perseguire i valori olimpici, a costruire una città che non lascia indietro nessuno, un luogo dove ogni individuo possa sentirsi parte integrante di un progetto comune.

L’eredità di Torino 2006 continua a illuminare il cammino di Rivoli, guidandola verso i Giochi di Milano-Cortina 2026 e oltre, con la consapevolezza che lo sport è un potente strumento di crescita sociale e di promozione dei valori che rendono una comunità veramente grande.