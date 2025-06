Fabio Tamburini, Testimone del Tempo: Premio Acqui Storia 2025

Fabio Tamburini riceverà il prestigioso riconoscimento “Testimone del Tempo” nell’edizione 2025 del Premio Acqui Storia, un tributo alla sua significativa impronta nel panorama del giornalismo economico italiano e al suo ruolo di guida del quotidiano *Il Sole 24 Ore*. La cerimonia, che si terrà il 18 ottobre al Teatro Ariston, celebra non solo una carriera giornalistica di grande spessore, ma anche un contributo essenziale alla comprensione dei complessi equilibri economici e sociali che caratterizzano il nostro tempo.Il premio “Testimone del Tempo” è riservato a figure che, attraverso il proprio operato, dimostrino una rara capacità di decifrare le dinamiche del presente, promuovendo una consapevolezza storica e civile imprescindibile per il Paese. In questo senso, la figura di Fabio Tamburini incarna pienamente i valori che il riconoscimento intende onorare.Da quando ne ha assunto la direzione nel 2018, Tamburini ha saputo orientare *Il Sole 24 Ore* verso un giornalismo di analisi approfondita, capace di tradurre dati e trend complessi in informazioni accessibili a un pubblico ampio, ma mai rinunciando alla rigore e alla verifica dei fatti. Questo approccio ha contribuito a rafforzare il ruolo del quotidiano come punto di riferimento non solo per gli operatori economici, ma anche per istituzioni e cittadini, fornendo strumenti interpretativi cruciali per navigare le incertezze di un’economia globalizzata. La sua direzione ha visto l’evoluzione del quotidiano da semplice cronista di eventi economici a interprete dei cambiamenti strutturali in atto, con una particolare attenzione alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e alle sfide poste dai mercati internazionali. In un’epoca segnata dalla disinformazione e dalla polarizzazione, il suo impegno per un giornalismo basato sulla competenza e la responsabilità editoriale rappresenta un baluardo fondamentale per la salvaguardia della democrazia e la promozione di un dibattito pubblico informato e costruttivo. L’assegnazione del premio testimonia la consapevolezza dell’importanza di un giornalismo che non si limiti a descrivere il presente, ma che ne analizzi le radici e le implicazioni future, contribuendo a plasmare una visione più chiara e consapevole del mondo che ci circonda.