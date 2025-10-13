Fondo anti-usura: la Regione Piemonte raddoppia l’impegno

Riorientare il contrasto all’usura: una revisione del Fondo regionale per una risposta più ampia e accessibileLa Regione Piemonte sta intervenendo per rivedere e potenziare il Fondo per la prevenzione e il contrasto dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento, un’iniziativa cruciale per tutelare la resilienza economica di cittadini e imprese piemontesi.

La decisione, approvata dalla Commissione Legalità, riflette un’analisi approfondita delle prime fasi di implementazione e mira a superare le criticità riscontrate, rendendo il sostegno finanziario più efficace e inclusivo.

L’obiettivo primario è eliminare le barriere burocratiche che hanno frenato l’accesso al Fondo, limitandone l’impatto reale.

Si riconosce, infatti, che nonostante l’impegno economico regionale, pari a 1,5 milioni di euro, il numero di domande presentate è rimasto al di sotto delle aspettative, lasciando inutilizzato un considerevole ammontare di risorse, stimato intorno al milione di euro.

Questo dato evidenzia la necessità di un approccio più proattivo e di una maggiore consapevolezza da parte dei potenziali beneficiari.

La revisione del Fondo si articola in una riorganizzazione delle linee di intervento, con un focus particolare sull’ampliamento del ventaglio di soggetti ammissibili.

Sebbene la misura di sostegno alle procedure di esdebitazione per cittadini e famiglie riceva un incremento significativo, passando da 348.000 a 648.000 euro, l’innovazione più rilevante risiede nell’estensione del supporto alle imprese in difficoltà.

Questa estensione include ora anche i casi di liquidazione controllata, una circostanza che apre la possibilità di assistenza a un numero più ampio di realtà produttive, spesso invisibili nelle precedenti formulazioni.

L’iniziativa non si limita a una mera riallocazione di risorse; essa riflette una comprensione più sofisticata delle dinamiche dell’indebitamento e dell’usura.

Si riconosce che l’usura non colpisce solamente i singoli individui, ma anche l’intera struttura economica di un territorio.

Le imprese, spesso preda di pratiche illegali, possono essere spinte al collasso, con conseguenze devastanti per l’occupazione e lo sviluppo locale.

La revisione del Fondo si pone quindi come un segnale forte della volontà della Regione Piemonte di combattere l’usura non solo come fenomeno criminale, ma anche come fattore di impoverimento economico e sociale.

La semplificazione delle procedure, l’ampliamento del ventaglio di beneficiari e la maggiore attenzione alle imprese rappresentano un passo avanti verso un sistema di sostegno più efficace, inclusivo e capace di rispondere alle reali esigenze del territorio.

L’auspicio è che questa revisione possa stimolare una maggiore partecipazione e contribuire a contrastare un fenomeno che, purtroppo, continua a minare la solidità economica e sociale della regione.

La collaborazione tra Regione, Finpiemonte e gli organismi di composizione della crisi sarà fondamentale per garantire il successo di questa nuova fase.