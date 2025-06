Gratitudine del Papa alle Suore Vincenziane: un impegno per il futuro.

La Santa Sede, attraverso una missiva di monsignor Roberto Campisi, Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, ha espresso profonda gratitudine e impartito la Benedizione Apostolica alle Suore Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, custodi di una missione educativa di straordinaria rilevanza. La lettera, indirizzata a Suor Simona Biondin, direttrice della Fondazione Istituti Riuniti Salotto e Fiorito Ets, sottolinea il valore inestimabile del loro impegno nella formazione professionale delle giovani generazioni, un impegno che trascende l’acquisizione di competenze tecniche per abbracciare una crescita integrale, permeata di valori umani, cristiani e spirituali. L’auspicio del Papa è che questo percorso formativo conduca i giovani a diventare artefici di un futuro intriso di pace, fraternità e solidarietà, testimoni viventi della gioia evangelica.Gli Istituti Riuniti Salotto e Fiorito, situati nel cuore storico di Rivoli, alla base del castello, rappresentano un esempio emblematico di istituzione che coniuga tradizione e innovazione. Da decenni, questa scuola paritaria, che accoglie bambini e ragazzi dal Nido fino alla Secondaria di primo grado, si distingue per una proposta educativa di eccellenza, radicata nella solida presenza e nel carisma delle Suore Vincenziane. La scuola non si limita a un aggiornamento costante delle metodologie didattiche, ma aspira a creare un ambiente stimolante che favorisca lo sviluppo armonioso della personalità, promuovendo un approccio olistico all’apprendimento.L’offerta formativa degli Istituti si proietta verso il futuro, integrando fin dalla scuola primaria l’alfabetizzazione digitale e le basi del pensiero computazionale attraverso l’introduzione al coding. Quest’ultima non è trattata come una disciplina a sé stante, bensì permea l’insegnamento di tutte le materie, incoraggiando un apprendimento intuitivo e creativo. L’attenzione non si esaurisce con le discipline accademiche: lo sport, inteso come palestra di fair play e crescita personale, e l’apprendimento delle lingue straniere, inglese e francese, fin dalla scuola primaria, arricchiscono il percorso educativo. Una nuova, promettente collaborazione con il Politecnico di Torino rafforzerà ulteriormente l’offerta formativa, focalizzandosi sulle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), preparando i giovani ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo.Oltre all’istruzione scolastica, gli Istituti Riuniti Salotto e Fiorito svolgono un ruolo significativo come agenzia formativa, offrendo corsi professionalizzanti in settori strategici per lo sviluppo socio-economico: agroalimentare, benessere, ristorazione, turismo, commercio e servizi. Questa duplice funzione – scuola e agenzia formativa – testimonia l’impegno concreto di queste istituzioni nella crescita della comunità, offrendo opportunità concrete di inserimento lavorativo e contribuendo attivamente alla costruzione di un futuro più equo e sostenibile. La loro eredità è un impegno costante verso l’eccellenza educativa e la promozione dei valori cristiani.