Guazzora: Il Governatore Cirio inaugura un parco, un ricordo, un impegno.

Un’emozione palpabile ha segnato il “Mercoledì del Governatore” di Alberto Cirio in Alessandria, un appuntamento itinerante che quest’anno ha visto il suo focus su Guazzora, piccolo gioiello incastonato nel cuore della Bassa Valle Scrivia.

La mattinata si è aperta con l’inaugurazione del “Parco Giochi Matteo Mensi”, un intervento di riqualificazione realizzato grazie a un investimento di oltre ottanta mila euro provenienti dai fondi FSC della Regione Piemonte, un segnale tangibile di attenzione verso le realtà territoriali più piccole e spesso marginali.

Il parco, più che un semplice spazio ludico, si configura come un memoriale vivente.

Il suo nome è quello di Matteo Mensi, un giovane di diciotto anni strappato all’esistenza nel giugno del 2005, vittima di un improvviso malore cardiaco mentre giocava a calcio.

Un evento tragico, amplificato dall’afa opprimente di quel giorno, che ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Isola Sant’Antonio e in tutta la provincia.

La madre, Teresa, presente alla cerimonia, ha incarnato il dolore e la resilienza di una famiglia che ha scelto di trasformare la perdita in un’opportunità per lasciare un segno positivo nel territorio.

L’iniziativa, profondamente sentita, si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del Piemonte, una regione multiforme e complessa che, nonostante le sue dimensioni contenute, vanta una ricchezza di storia, cultura e tradizioni unica.

Come sottolinea lo stesso Cirio, proveniente da un piccolo comune di poche centinaia di abitanti, l’impegno della Regione è quello di garantire pari dignità a tutti i comuni, abbattendo le distanze e promuovendo un’equa distribuzione delle risorse.

Questo “Mercoledì del Governatore” non è solo una visita istituzionale, ma un atto simbolico di riconoscimento del valore intrinseco di ogni singola comunità, indipendentemente dalla sua popolazione o dalla sua posizione geografica.

La giornata, tuttavia, non si è limitata all’inaugurazione del parco.

Un momento di commosso ricordo è stato dedicato a Pierino Cereda, ex sindaco di Guazzora e figura storica per la comunità.

Cereda ha guidato il paese per decenni, con una dedizione e un impegno che hanno contribuito in modo significativo alla sua crescita e al benessere dei suoi abitanti.

La sua leadership, interrotta solo da una breve parentesi di Piera Vignoli, ha rappresentato un punto di riferimento costante per Guazzora e per l’intera valle.

Il gesto di Cirio, Bussalino e degli altri primi cittadini presenti, testimonia l’importanza di preservare la memoria di coloro che hanno dedicato la loro vita al servizio della comunità, riconoscendo il valore del loro operato e l’impatto positivo che hanno avuto sul territorio.

La giornata si è conclusa con altri appuntamenti significativi in diversi comuni dell’Alessandrino, Casalnoceto, Castelnuovo Bormida e Visone, consolidando l’impegno della Regione Piemonte verso un futuro di crescita, equità e coesione sociale.

Un futuro in cui la memoria del passato e la visione di un domani migliore si fondono in un impegno concreto a favore di ogni cittadino.