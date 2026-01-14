IMUN Torino: Giovani Diplomatici Simulano le Nazioni Unite

La Città metropolitana di Torino ha recentemente ospitato un’edizione particolarmente stimolante di “IMUN – Italian Model United Nations”, un’esperienza formativa intensiva che riproduce fedelmente le dinamiche delle sedute delle Nazioni Unite.

L’evento, protrattosi per diversi giorni, ha visto la partecipazione attiva di undici istituti provenienti da diverse aree del Piemonte, un vero e proprio crogiolo di competenze e prospettive che spaziano da Cuneo fino a Ivrea.

L’iniziativa, promossa con rinnovato entusiasmo dalla Città metropolitana, rappresenta un’occasione unica per gli studenti di immergersi nel complesso mondo della diplomazia internazionale, sviluppando capacità di negoziazione, ricerca, public speaking e pensiero critico.

Ogni studente, scelto tra i migliori del proprio istituto, si è assunto il ruolo di delegato di una nazione membro delle Nazioni Unite, studiandone a fondo la storia, la politica interna ed estera, l’economia e le sfide sociali.

Questa fase preparatoria, cruciale per la comprensione del ruolo assegnato, ha richiesto un’approfondita ricerca e un’attenta analisi delle dinamiche geopolitiche globali.

I lavori, interamente condotti in lingua inglese, si sono articolati in commissioni tematiche, dove i delegati hanno esaminato questioni cruciali, elaborando proposte e confrontandosi con le posizioni degli altri paesi.

L’abilità di comprendere e interpretare documenti ufficiali, di argomentare in modo efficace e di trovare un terreno comune con delegazioni di diversa provenienza è stata fondamentale per il successo delle negoziazioni.

La simulazione del lavoro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rappresentato il focus principale di questa edizione torinese, affrontando temi di primaria importanza per la salute globale e la cooperazione internazionale.

Il culmine dell’esperienza è stata la plenary session, una vera e propria replica di una seduta dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove le risoluzioni elaborate nelle commissioni sono state discusse, emendate e, infine, votate.

La capacità di sintetizzare informazioni complesse, di presentare proposte in modo chiaro e persuasivo e di gestire il dibattito in un contesto multilaterale sono state messe a dura prova.

Al termine dei lavori, una giuria internazionale, lo “staff board”, ha valutato l’impegno e le capacità dimostrate dai delegati, identificando il miglior delegato.

Questo riconoscimento non solo celebra l’eccellenza individuale, ma offre anche l’opportunità di proseguire l’esperienza formativa in un contesto internazionale, arricchendo ulteriormente il percorso di crescita personale e professionale.

L’IMUN, parte di un progetto nazionale più ampio, si replica con successo in altre città italiane come Milano, Venezia, Roma, Napoli, Bari e Catania, dimostrando la crescente consapevolezza dell’importanza di promuovere la cittadinanza globale e la comprensione delle sfide che attendono il mondo.

L’iniziativa è promossa da United Network Europa, un’organizzazione impegnata nello sviluppo di percorsi formativi innovativi per i giovani, che mirano a preparare le nuove generazioni ad affrontare le complessità del XXI secolo con competenza, responsabilità e spirito di collaborazione.