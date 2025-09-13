L’affermazione “Italia prima di tutto”, risuona come preludio a una campagna elettorale che solleva interrogativi profondi sul ruolo dell’Italia nel contesto europeo e internazionale.

Italia Unita, guidata da Amedeo Avondet, ha inaugurato la propria iniziativa a Torino con una strategia comunicativa incisiva, focalizzata sulla solidarietà all’opposizione moldava e una critica radicale alle politiche di finanziamento dell’Unione Europea.

Il fulcro della campagna si articola attorno a un cartellone provocatorio che, affiancando la bandiera italiana a quella moldava, interroga l’Europa: “Perché finanzi la repressione politica, la censura dei media e la violenza nei confronti dell’opposizione in Moldavia? Ridate i soldi al popolo italiano.

” La questione non si limita a un semplice atto di protesta, ma punta a scuotere le coscienze e a stimolare un dibattito più ampio sulla destinazione dei fondi pubblici europei.

Il movimento Italia Unita contesta con veemenza l’attuale sistema di contributi italiani al bilancio europeo, etichettandolo come uno spreco di risorse che penalizza i cittadini italiani.

La prospettiva di un’adesione di Ucraina e Moldavia all’Unione Europea è giudicata “delirante”, un’illusione che nasconde ingenti costi e conseguenze negative per il futuro economico del paese.

Amedeo Avondet evidenzia come l’ingresso della Moldavia nell’Unione Europea non rappresenterebbe un’opportunità di crescita, bensì un onere finanziario aggiuntivo per i contribuenti italiani, innescando inevitabilmente tagli alla spesa pubblica in settori vitali per il benessere sociale.

La critica si estende alla figura della Presidente moldava Maia Sandu e alla Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen, accusate di perseguire politiche miopi e dannose per l’interesse nazionale.

L’annuncio di una piena solidarietà e di un supporto incondizionato all’opposizione moldava rivela una strategia volta a posizionarsi come voce alternativa, in grado di rappresentare gli interessi del popolo italiano e di sfidare l’establishment europeo.

La campagna non si limita a una critica di quanto accaduto in Moldavia, ma si configura come un monito contro una visione sovranazionale che, a detta del movimento, sacrifica il bene del singolo paese sull’altare di un’ideologia improntata a logiche poco trasparenti.

Il messaggio è chiaro: l’interesse nazionale italiano deve prevalere, anche a costo di mettere in discussione le fondamenta stesse del progetto europeo.