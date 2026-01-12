Konecta ad Asti: M5S in campo per la vertenza e la tutela dei lavoratori.

La visita dei deputati del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino e Antonio Iaria alla sede di Konecta ad Asti, innescata dalla crescente tensione sociale, segna un’escalation nella vicenda che sta mettendo a dura prova il tessuto economico e lavorativo del Piemonte.

La protesta, alimentata da una comunicazione aziendale percepita come carente e da prospettive di trasferimento logisticamente problematiche, si è concretizzata in uno sciopero e una manifestazione programmati sotto la sede della Regione, annunciati con fermezza dalla deputata Appendino, che si impegna a sollevare la questione in Parlamento.

La vicenda Konecta ha assunto una risonanza significativa il 5 dicembre, quando è emerso, durante un incontro sindacale, un piano di riorganizzazione aziendale che prevede l’accorpamento delle sedi di Asti (400 dipendenti) e Ivrea (700 addetti) nella struttura di Torino, situata in strada del Drosso.

Questa decisione, lungi dall’essere una mera riallocazione di risorse, solleva timori di una profonda crisi occupazionale, esacerbati dalla presenza diffusa di contratti part-time, che rendono particolarmente gravose le prospettive di trasferimento.

La distanza tra le sedi e le conseguenti difficoltà logistiche alimentano sospetti di una potenziale strategia di ristrutturazione aziendale mascherata da trasferimento di personale.

Successivamente, nell’incontro del 23 dicembre presso la sede di Confindustria Ivrea, la direzione di Konecta ha ufficialmente riconosciuto l’impatto negativo del piano di riorganizzazione, ammettendo la necessità di gestire 150 esuberi nel territorio piemontese.

Questo dato quantitativo, lungi dal placare le preoccupazioni, ha intensificato la mobilitazione dei lavoratori, dei sindacati e delle istituzioni locali.

Il clima di crescente insicurezza e rabbia ha portato a una richiesta formale di un incontro con il Presidente della Regione, Alberto Cirio, che si è reso disponibile ad accogliere le rappresentanze dei lavoratori, dei sindacati e delle istituzioni territoriali.

Questo confronto, a cui sono attese risposte concrete e soluzioni alternative, si preannuncia cruciale per cercare di disinnescare la situazione e mitigare l’impatto sociale ed economico di un piano aziendale che rischia di lasciare un segno profondo nel cuore del Piemonte.

La questione Konecta rappresenta, in definitiva, una sfida complessa che tocca temi cruciali come la tutela dell’occupazione, la responsabilità sociale d’impresa e il ruolo delle istituzioni nel garantire un futuro sostenibile per il territorio.