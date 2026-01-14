La Repubblica* a rischio: tra festa e protesta a Roma.

La frase “La Repubblica siamo noi” risuona, carica di significato, di fronte all’imponente struttura dell’ex Mattatoio di Roma.

Un luogo che ha visto macellazione e trasformazione, ora testimone di una complessa riflessione sul futuro di un quotidiano che ha segnato profondamente la storia del giornalismo italiano: *La Repubblica*.

La mostra celebrativa dei suoi primi cinquant’anni, però, si scontra con un’onda di malcontento, un dissenso che si materializza in striscioni e manifestazioni.

Il comitato di redazione, attento custode della sua identità e dei suoi valori, ha scelto di esprimere apertamente la propria preoccupazione.

I fischietti e i cori, in attesa dell’arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sono un atto di protesta casuale, ma una dichiarazione di intenti: difendere l’autonomia e la dignità del lavoro giornalistico.

La cessione degli asset editoriali del Gruppo Gedi, in trattativa tra l’amministratore delegato di Exor, John Elkann, e il gruppo greco Antenna, solleva interrogativi profondi.

Non si tratta semplicemente di un cambio di proprietà, ma di una potenziale trasformazione radicale di un modello editoriale che ha radici in una visione laica, indipendente e progressista.

Il timore è che la transizione possa compromettere la libertà di inchiesta, l’impegno civile e la pluralità di voci che hanno sempre caratterizzato *La Repubblica*.

La presenza del Presidente Mattarella, garante costituzionale dell’indipendenza dei media, assume in questo contesto una particolare rilevanza.

Il suo ruolo, di fronte a una situazione delicata come questa, è quello di ricordare l’importanza di un giornalismo libero e responsabile, pilastro fondamentale di una democrazia matura.

La vicenda Gedi-Antenna è il sintomo di una più ampia crisi del settore editoriale, segnata da concentrazioni di potere, logiche di mercato aggressive e una crescente pressione economica.

Il futuro del giornalismo italiano è appeso a un filo, e la protesta del comitato di redazione di *La Repubblica* rappresenta un appello a difendere i valori che ne sono alla base: la verità, l’impegno civile e la libertà di espressione.

Non si tratta solo di salvare un quotidiano, ma di preservare un patrimonio culturale e un servizio pubblico essenziale per il bene della collettività.

La sfida è quella di trovare un equilibrio tra sostenibilità economica e salvaguardia dell’autonomia e della qualità dell’informazione.