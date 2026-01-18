La Repubblica: Transizione, Identità e Futuro del Giornalismo

La transizione proprietaria de *La Repubblica*, in un contesto di profonda riorganizzazione del panorama editoriale nazionale, rappresenta una sfida complessa che trascende la mera operazione finanziaria.

L’illusione di poter aggirare il giornale, di accedere alle informazioni frammentate e immediate che saturano il web, è un’illusione pericolosa.

Questa “dieta” di notizie a “aperitivo”, sebbene apparentemente appagante, non fornisce la sostanza nutritiva necessaria per una comprensione articolata e critica del mondo.

Come sosteneva Ezio Mauro, la vera essenza del giornale risiede nella sua architettura cognitiva, nella sua capacità di fornire una struttura gerarchica che ordina gli eventi, ne illumina le connessioni e ne rivela le implicazioni.

Abbandonare questa struttura significa perdere uno strumento fondamentale per l’esercizio della cittadinanza consapevole.

La cessione del gruppo Gedi a investitori esteri solleva interrogativi cruciali non solo per il futuro del quotidiano, ma per il ruolo stesso della stampa nel dibattito pubblico.

Il legame intrinseco tra identità politica, nucleo commerciale e capitale umano – una relazione che Mauro definisce simbiotica – è particolarmente delicato.

La resilienza de *La Repubblica*, la sua capacità di interpretare e rappresentare la complessità del Paese, è direttamente proporzionale alla salute di tutti questi elementi.

Sottoporre uno a rischio significa compromettere l’altro.

L’identità di un giornale non si esaurisce nella mera produzione di notizie, ma si configura come un patrimonio costruito nel tempo, un deposito di memorie collettive e una piattaforma per l’espressione di voci plurali.

È il frutto del lavoro di giornalisti, redattori, tecnici e collaboratori, un capitale umano che incarna valori di impegno civile, rigore professionale e indipendenza di giudizio.

La tutela dell’occupazione, dunque, si configura come una priorità assoluta, un imperativo etico che trascende le logiche di mercato.

La prospettiva di una proprietà straniera, sebbene possa portare nuove risorse e competenze, impone una riflessione attenta sulla salvaguardia dell’autonomia editoriale e sulla capacità del giornale di continuare a rappresentare gli interessi nazionali.

La difesa di questi valori non è un atto di conservatorismo, ma un investimento nel futuro della democrazia, un impegno a garantire che la stampa possa continuare a svolgere il suo ruolo di cane da guardia del potere e di voce dei cittadini.

La risposta di Mario Orfeo – una promessa di difesa strenua – è l’eco di questa consapevolezza, un monito a non cedere alle pressioni che potrebbero compromettere l’eredità intellettuale e civile de *La Repubblica*.

La sfida è ardua, ma la posta in gioco è troppo alta per rinunciare.