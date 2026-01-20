Mattarella a Torino: un omaggio all’Ufficio Pio e al valore della solidarietà.

La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino, in occasione del 430° anniversario della Fondazione ‘Ufficio Pio’, trascende il semplice protocollo istituzionale, configurandosi come un momento di riflessione e condivisione di valori profondamente radicati nella storia e nell’identità piemontese.

Come espresso con sincera affettuosità dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il rapporto con il Capo dello Stato è intriso di un legame che unisce la sfera personale all’impegno istituzionale, un sentimento alimentato da una profonda riconoscenza per il ruolo di garanzia e guida che Mattarella svolge nell’ordinamento repubblicano.

L’Ufficio Pio, erede diretto della Compagnia di San Paolo, rappresenta un tassello fondamentale nella storia del Piemonte, un esempio virtuoso di impegno sociale e di assistenza ai più vulnerabili che affonda le sue radici nel XVII secolo.

La sua missione, costantemente aggiornata alle esigenze del tempo, testimonia la capacità di un’istituzione di evolvere pur mantenendo intatti i principi fondanti: la solidarietà, la cura del prossimo e la promozione del bene comune.

Celebrare il suo 430° anniversario significa quindi onorare un patrimonio immateriale di inestimabile valore, un modello di responsabilità sociale che continua a ispirare iniziative e progetti a favore delle persone in difficoltà.

La presenza del Presidente Mattarella, figura di riferimento per la salvaguardia dei principi costituzionali e per la promozione della coesione nazionale, sottolinea l’importanza di questa ricorrenza, elevandola a simbolo del legame indissolubile tra istituzioni, storia e impegno civile.

In un’epoca caratterizzata da crescenti disuguaglianze e da sfide globali complesse, l’esempio dell’Ufficio Pio, e l’attenzione del Presidente Mattarella verso di esso, ci invitano a riflettere sul ruolo cruciale che la solidarietà e la responsabilità sociale devono rivestire nella costruzione di una società più giusta e inclusiva.

La visita, dunque, non è solo un omaggio al passato, ma un’occasione per rinnovare l’impegno di tutti, istituzioni e cittadini, a sostenere chi si trova in difficoltà e a costruire un futuro migliore per il Piemonte e per l’Italia intera, ispirandosi all’eredità di un’istituzione secolare che ha sempre posto l’uomo al centro della sua azione.