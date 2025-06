Maturità: Un Nuovo Inizio per il Futuro del Paese

Cari studenti, vi state apprestando a varcare una soglia cruciale, un passaggio che inciderà profondamente nel tessuto della vostra memoria. La Maturità non si configura semplicemente come un esame conclusivo, ma come un punto di congiunzione tra un capitolo intenso del vostro percorso formativo e l’avvio di una nuova fase, quella che vi chiamerà ad essere artefici attivi del futuro.Questi anni di studio non sono stati un mero accumulo di nozioni, bensì un processo di crescita intellettuale e personale, un viaggio costellato di sfide superate, di domande poste e di risposte ricercate. Avete appreso che la conoscenza non è un dono passivo, ma una conquista ardua, frutto di impegno costante, di sacrifici voluti e di una passione che alimenta la sete di sapere. Questa è l’essenza più profonda del merito: la consapevolezza che ogni traguardo significativo è il risultato tangibile di un investimento personale, un atto di volontà che trasforma l’ostacolo in opportunità.L’Italia di oggi esige la vostra energia vitale, la forza dei vostri ideali, la competenza acquisita e la lucidità della vostra identità. Vi trovate a ereditare una Nazione che incarna nel “Made in Italy” molto più di un semplice marchio commerciale: esso rappresenta un’anima vibrante, un’eredità di bellezza estetica, ingegno creativo, eccellenza artigianale e innovazione industriale. Questo patrimonio culturale e produttivo è intrinsecamente legato al vostro futuro. Che scegliate di proseguire il cammino accademico, di inserirvi nel mondo del lavoro o di intraprendere un percorso di formazione professionale specializzato, abbiate la certezza che ogni talento posseduto può trovare la propria, unica e irripetibile, via di realizzazione.La Regione Piemonte, attraverso il proprio sistema educativo, si impegna a fornirvi gli strumenti concreti necessari per affrontare le sfide che vi attendono: università all’avanguardia, Accademie di Filiera orientate alle esigenze del mercato, il sistema ITS (Istruzione e Formazione Professionale Tecnica Superiore) che unisce teoria e pratica, percorsi formativi di qualità mirati a sviluppare competenze specifiche e progetti innovativi che pongono al centro le vostre aspirazioni e il vostro potenziale.L’imminenza dell’esame è un momento denso di emozioni contrastanti: l’adrenalina che scorre nelle vene, le notti insonni, i dubbi e le certezze che si alternano. Ricordate che queste sensazioni, intense e memorabili, lasceranno un segno indelebile nella vostra storia personale. Vi esorto ad affrontarle con determinazione, con una fiducia incrollabile in voi stessi e con un orgoglio profondo per il vostro percorso. Il futuro non è un destino ineluttabile che vi si presenta passivamente: è una costruzione attiva, un progetto che prendete in mano con sacrificio, con libertà di scelta e con un forte senso del merito. Abbiate il coraggio di sognare, di innovare e di lasciare la vostra impronta nel mondo.