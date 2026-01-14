Piemonte 2026: Manovra Bilancio e Rinegoziazione Mutui sotto Esame

La complessa architettura finanziaria del Piemonte per il 2026 e gli anni successivi è al centro di un’attenta disamina, emergente dalla prima Commissione consiliare e guidata da Roberto Ravello, con l’apporto cruciale dell’assessore al Bilancio, Andrea Tronzano.

Il fulcro della discussione verte sull’imminente approvazione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) e del bilancio pluriennale 2026-2028, delineando una prospettiva finanziaria densa di potenziali modifiche e valutazioni approfondite.

La manovra di bilancio preventivo per il 2026, fissata a circa 26 milioni di euro, si inserisce in un quadro più ampio di possibile riallineamento finanziario, reso possibile da un’apertura mostrata dal governo centrale.

Tale apertura concerne la possibilità di rinegoziare le rate capitali dei mutui regionali, una trattativa che la Regione intende condurre con le istituzioni bancarie, con la consapevolezza che l’operazione stessa richiederà un’accurata elaborazione tecnica e tempi di esecuzione prolungati.

La flessibilità offerta da questa potenziale rinegoziazione implica la necessità di una successiva variazione di bilancio, che fungerà da serbatoio per le risorse liberatorie derivanti dalle trattative con le banche.

Questa modifica, insieme alla quantificazione precisa del deficit sanitario – un elemento critico da monitorare – fornirà un quadro completo delle risorse necessarie per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario regionale.

La copertura di tale deficit sarà garantita tramite una combinazione strategica di risorse regionali e fondi sanitari nazionali, mirando a prevenire il verificarsi di situazioni di disavanzo.

L’attenzione dei consiglieri di opposizione si è focalizzata principalmente sulla problematica del disavanzo sanitario, stimato in una cifra significativa di 268 milioni di euro, come precedentemente comunicato dall’assessore alla Sanità in sede di quarta Commissione.

Questa rilevante cifra ha sollevato interrogativi e richieste di ulteriori chiarimenti, alimentando la necessità di approfondimenti mirati in Commissione Sanità, al fine di comprendere a fondo le cause del deficit e le strategie per la sua risoluzione.

La trasparenza e la condivisione di informazioni dettagliate appaiono essenziali per costruire un consenso ampio e duraturo sulle scelte finanziarie che influenzeranno il futuro del sistema sanitario piemontese.

La discussione ha evidenziato la complessità delle sfide finanziarie che attendono la Regione e la necessità di un approccio pragmatico e collaborativo per affrontarle con successo.