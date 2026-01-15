Piemonte: 5.000 Giovani per un Futuro di Qualifiche Professionali

La Regione Piemonte investe nel futuro dei suoi giovani, delineando un percorso di crescita professionale e inclusione sociale attraverso un ampliato e rinnovato sistema di Istruzione e Formazione Professionale (Iefp) per l’anno formativo 2026-2027.

Un’offerta robusta, composta da 251 corsi approvati, si configura come una risposta concreta alle esigenze emergenti del mercato del lavoro piemontese, mirata a intercettare e formare le professionalità di domani.

L’iniziativa si rivolge primariamente a circa 5.000 ragazzi e ragazze al termine del percorso di istruzione secondaria di primo grado, garantendo loro l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e aprendo le porte a un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di qualifiche e diplomi professionali riconosciuti.

L’obiettivo primario non è semplicemente l’assegnazione di un titolo, ma la costruzione di un solido bagaglio di competenze spendibili immediatamente nel mondo del lavoro, un ponte concreto tra istruzione e occupazione.

I dati di successo del sistema Iefp testimoniano la validità di questo approccio: il 66% dei qualificati e diplomati trova impiego entro tre anni, e una percentuale superiore al 70% si colloca in settori professionali coerenti con la formazione ricevuta.

Questi risultati evidenziano come l’Iefp rappresenti un investimento strategico per lo sviluppo economico e sociale del Piemonte.

L’offerta formativa si declina in due percorsi principali: triennali per la qualifica professionale e quadriennali per il diploma, ma l’innovazione più significativa risiede nell’implementazione di filiere formative tecnologico-professionali integrate.

Queste filiere, frutto di una rete collaborativa tra istituzioni scolastiche, agenzie di formazione e Istituti Tecnici Superiori (ITS), promuovono una fluidità di passaggio tra i diversi livelli di istruzione, facilitando l’accesso a percorsi di specializzazione tecnica di più alto livello e a opportunità di istruzione terziaria.

Questo approccio permette di creare un ecosistema formativo dinamico, in grado di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato.

La diversificazione degli indirizzi di studio riflette l’ampiezza delle opportunità professionali disponibili nel territorio piemontese.

Dalle competenze agroalimentari e ambientali, all’innovazione industriale, passando per l’artigianato tradizionale, i servizi dedicati alla persona, la ristorazione di qualità e le nuove frontiere dell’informatica, ogni indirizzo è progettato per fornire competenze specifiche e immediatamente applicabili.

Le iscrizioni online, aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio, rappresentano l’opportunità per i giovani piemontesi di intraprendere un percorso di crescita professionale concreto e qualificante.

Si tratta di un investimento nel capitale umano, volto a contrastare la dispersione scolastica, la marginalità sociale e a promuovere un futuro di opportunità reali e sostenibili per le nuove generazioni.

Come sottolinea Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e merito della Regione Piemonte, l’impegno è quello di coltivare non illusioni, ma capacità concrete, richieste dalle imprese e spendibili nel mondo del lavoro, radicando il sistema formativo nel tessuto socio-economico del territorio.