Piemonte, 500.000 Euro per Potenziamento Rete Antiviolenza

La Regione Piemonte, riconoscendo la persistente e complessa emergenza della violenza di genere, ha recentemente formalizzato un significativo investimento di 500.000 euro destinato al potenziamento e all’estensione della rete regionale di servizi antiviolenza.

Questa decisione, approvata dalla Giunta, è resa possibile grazie a finanziamenti provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche relative ai Diritti e alle Pari Opportunità, e rappresenta un passo cruciale verso la costruzione di un sistema di supporto più efficace e capillare.

L’iniziativa non si limita alla semplice creazione di nuove strutture, ma mira a un’opera di rafforzamento sistemico, contemplando l’attivazione di almeno cinque nuovi centri antiviolenza e l’implementazione di dodici sportelli territoriali di prossimità, strategicamente posizionati per intercettare le necessità emergenti e raggiungere le fasce di popolazione più vulnerabili.

Questa architettura di servizi è pensata per integrare e ampliare l’offerta esistente, rispondendo a una domanda che persiste e si evolve nel tempo.

L’allocazione di queste risorse sottolinea l’importanza di un approccio multidisciplinare e coordinato.

Il piano regionale prevede un’articolata sinergia tra istituzioni pubbliche, enti locali, servizi socio-sanitari, forze dell’ordine e associazioni del terzo settore, ciascuno con il proprio ruolo specialistico, ma tutti uniti dall’obiettivo comune di garantire protezione, ascolto e accompagnamento alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Questo approccio integrato riconosce la complessità del fenomeno, che trascende le competenze settoriali e richiede una risposta collettiva.

L’Assessora Marina Chiarelli ha sottolineato che questo investimento non è un mero atto amministrativo, ma un impegno concreto e quotidiano per garantire la sicurezza e l’autonomia delle donne.

La disponibilità di servizi di supporto non deve essere percepita come una concessione, ma come un diritto fondamentale.

L’ampliamento della rete di centri e sportelli antiviolenza, l’ottimizzazione dell’accoglienza e la progettazione di percorsi di protezione personalizzati sono elementi essenziali per creare un ambiente in cui le donne si sentano sicure, ascoltate e sostenute.

L’Assessora ha inoltre rimarcato la centralità della prevenzione, intesa come intervento proattivo per contrastare le cause profonde della violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto e della parità.

Oltre al sostegno immediato alle vittime, è cruciale investire in programmi di sensibilizzazione rivolti a giovani e comunità, al fine di decostruire stereotipi dannosi e promuovere relazioni sane ed equilibrate.

L’impegno del Piemonte non si esaurisce con questo investimento, ma rappresenta un punto di partenza per una strategia più ampia e strutturata, volta a trasformare la regione in un territorio sicuro e inclusivo per tutte le donne, dove la violenza non trovi spazio e la parità di genere sia una realtà concreta e condivisa.

Il futuro della sicurezza e del benessere sociale del Piemonte passa attraverso la tutela dei diritti delle donne e la promozione di una società più giusta ed equa.