Piemonte all’Expo di Osaka: un ponte tra cultura, innovazione e futuro.

Dal 28 settembre al 4 ottobre, il Piemonte si proietta verso l’orizzonte del futuro, assumendo un ruolo di primo piano all’Expo di Osaka.

La partecipazione, strutturata attorno al tema “Designing Future Society for Our Lives”, non si configura come un mero atto di presenza, ma come una vera e propria ambasciata culturale, economica e innovativa, volta a consolidare i legami tra il Piemonte e il Giappone e a esplorare nuove frontiere di collaborazione.

L’iniziativa, promossa con forza da Regione Piemonte e Ceipiemonte, vede un’ampia coalizione di attori istituzionali e del mondo imprenditoriale: Comune di Torino, Politecnico di Torino, Unioncamere Piemonte, Camera di commercio di Torino, Confindustria Piemonte, il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e un network di partner pubblici e privati.

Questo ecosistema collaborativo sottolinea l’importanza strategica del Giappone per il Piemonte, un partner storico e cruciale per lo sviluppo di settori chiave.

Il programma, articolato tra Osaka e Tokyo, si snoda attraverso un calendario fitto di appuntamenti che mirano a creare ponti tra culture e generazioni.

Oltre agli incontri istituzionali di alto livello, previste iniziative dedicate all’approfondimento reciproco tra le tradizioni manifatturiere.

Un focus particolare sarà dedicato all’intricato legame tra la tradizione tessile piemontese e l’arte della seta giapponese, un dialogo millenario che si rinnova attraverso tecniche e interpretazioni contemporanee.

Non mancherà spazio per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Un evento dedicato ai siti UNESCO, testimonianza di un’eredità storica condivisa, e il lancio della prima edizione della Biennale dei Giardini, un’iniziativa innovativa che celebra la bellezza dei giardini storici piemontesi, con il Giappone come ospite d’onore, a simboleggiare un’armonia tra natura e arte.

La musica, linguaggio universale, sarà veicolata dal talento del violinista torinese Mauro Iurato, il cui concerto, offerto in dono alla città di Osaka, rappresenterà un gesto di amicizia e ospitalità.

L’eccellenza enogastronomica piemontese sarà protagonista di un evento clou il 3 ottobre, con la presentazione esclusiva di Alta Langa, il vino dell’annata 2025, e un Gala Dinner riservato a media, autorità e stakeholder giapponesi, occasione per rafforzare le relazioni e favorire nuove opportunità di business.

La delegazione regionale, guidata dal Presidente Alberto Cirio e dalla Vicepresidente Elena Chiorino, affiancata dagli assessori Marina Chiarelli (Cultura), Paolo Bongioanni (Turismo) e Andrea Tronzano (Attività produttive) e dal Consigliere Fabio Carosso, testimonia l’impegno concreto del Piemonte in questa missione strategica.

Il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, completa il quadro istituzionale, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Regione e Comune per promuovere l’immagine del Piemonte a livello internazionale.

L’Expo di Osaka si configura dunque come un’opportunità unica per proiettare il Piemonte verso il futuro, celebrando il suo patrimonio culturale, valorizzando le sue eccellenze e rafforzando i legami con un partner storico come il Giappone.