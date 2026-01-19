Riforma Polizia Locale: Fratelli d’Italia punta a un corpo più efficiente

La proposta di legge regionale presentata da Fratelli d’Italia ambisce a una radicale riqualificazione del ruolo e delle competenze della Polizia Locale, delineando un progetto di riforma che ne elevi il profilo a corpo di polizia a tutti gli effetti, adeguandola alle crescenti sfide di sicurezza urbana e territoriale.

Il documento, promosso dalla consigliera regionale Alessandra Binzoni, critica l’attuale quadro normativo, giudicato insufficiente per rispondere alle esigenze contemporanee, e si propone di colmare lacune strutturali e operative che limitano l’efficacia dell’azione di polizia.

Al centro della proposta vi è l’idea di creare un sistema di comandi intercomunali, un’integrazione operativa che superi le tradizionali divisioni amministrative, consentendo una risposta più rapida ed efficace a situazioni di emergenza e criminalità diffusa.

Parallelamente, si prevede l’istituzione di un reparto operativo urbano, dotato di risorse umane significative, quantificabili in almeno il 10% del personale complessivo, e strutturato per settori specialistici, sulla falsariga della squadra mobile, per garantire una maggiore reattività e professionalità nell’affrontare problematiche complesse.

Tale reparto opererebbe in stretto coordinamento con le altre forze dell’ordine, assicurando una sinergia strategica e un’ottimizzazione delle risorse.

La riforma prosegue con un piano di formazione regionale avanzato, volto a sviluppare competenze specifiche e a elevare il livello di preparazione professionale degli agenti, al fine di equiparare la Polizia Locale agli standard delle altre forze di sicurezza.

Un elemento cruciale è l’introduzione di un fondo di solidarietà dedicato alle vittime di reato in servizio, un riconoscimento tangibile del rischio e del sacrificio quotidiano a cui sono esposti gli operatori.

Riconoscendo la complessità del fenomeno criminale, la proposta include anche l’istituzione di un gruppo di lavoro regionale incaricato di analizzare le problematiche legate alla sicurezza, elaborando strategie innovative e proposte legislative.

Si prevede l’istituzione di un ufficio di supporto informativo per la Polizia Locale, fornendo accesso a dati e analisi strategiche per un’azione di polizia più mirata ed efficace.

Infine, per garantire la protezione degli agenti in situazioni di rischio elevato, si prevede l’adozione di strumenti di autotutela e dotazioni specifiche, inclusi sistemi anti-sommossa.

La deputata Augusta Montaruli sottolinea come questa iniziativa rappresenti un impegno concreto di Fratelli d’Italia a livello nazionale per la riforma della Polizia Locale, conferendo al corpo una maggiore dignità e modernità.

La discussione degli emendamenti al ddl delega in materia è ora all’attenzione della Commissione parlamentare, con la speranza di raggiungere una riforma strutturale che risponda alle aspettative e alle esigenze pressanti del corpo di polizia locale.

L’obiettivo è fornire alla Polizia Locale gli strumenti e le risorse necessarie per svolgere al meglio il proprio ruolo di garante della sicurezza e della convivenza civile, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e vivibile per tutti i cittadini.