Solidarietà e Futuro: Impegno per una Torino più Giusta

La visione che ci guida non è quella di una mera stabilità, bensì di un consolidamento dinamico, un rafforzamento costruttivo dei percorsi tracciati e un’evoluzione organica delle reti esistenti.

Si tratta di accelerare il processo di realizzazione degli obiettivi prefissati, mantenendo un’incessante propensione all’innovazione, un motore di cambiamento che ci spinge a superare i confini del possibile.

L’onorevole presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea con chiarezza un principio fondamentale: la solidarietà non è un atto isolato, una generosità occasionale, ma un imperativo categorico, un valore cardine che fonda la democrazia e cementa la coesione sociale.

La Fondazione Ufficio Pio, custode di una storia secolare, testimonia questo impegno da ben 430 anni, traducendolo in azioni concrete e responsabili.

La nostra dedizione si manifesta nell’adattabilità ai mutevoli bisogni della comunità, senza mai compromettere la direzione che ci guida: promuovere la dignità umana, offrire opportunità tangibili e coltivare legami profondi con il tessuto urbano e sociale.

Il nostro operato si inserisce in un ecosistema più ampio, quello della Compagnia San Paolo, e si focalizza sull’assistenza a persone che vivono in condizioni di vulnerabilità, riconoscendo in ognuna di loro un potenziale inespresso, un diritto inviolabile a una vita piena e significativa.

Non ci limitiamo a mitigare le conseguenze della marginalizzazione; ci impegniamo a creare le condizioni necessarie per un’autentica inclusione, un percorso di empowerment che permetta a ciascuno di ritrovare la propria autonomia e di contribuire attivamente alla crescita collettiva.

Concludo con un auspicio che si configura come un impegno solenne: che ogni azione intrapresa dalla Fondazione, e di chiunque ne condivida la missione, sia un passo determinato verso una Torino e un Paese più equi, più inclusivi, profondamente solidali.

Una storia così longeva ha senso unicamente se continua a tradurre in realtà concreta il diritto fondamentale di ogni individuo a vivere in una società accogliente, a partire da coloro che oggi si trovano ai margini, spesso dimenticati o ignorati.

È un dovere morale e civico trasformare questa aspirazione in azione, per costruire un futuro più giusto e umano per tutti.

Il nostro impegno non è solo verso il presente, ma verso le generazioni future, affinché possano ereditare un mondo più equo e compassionevole.