Addio Giuliano Besson: un gigante dello sport e dell’impegno.

La scomparsa di Giuliano Besson, figura emblematica e poliedrica, lascia un vuoto profondo nella comunità di Sauze d’Oulx e nel panorama sportivo italiano.

A 75 anni, il suo decesso improvviso segna la fine di un capitolo significativo, un intreccio di successi atletici, impegno imprenditoriale e dedizione al territorio.

La famiglia ha scelto un rito funebre intimo, a Torino, per celebrare la sua memoria, preservando la riservatezza che ha sempre contraddistinto la sua figura.

Giuliano Besson non fu semplicemente un atleta; fu un pilastro della leggendaria “Valanga Azzurra”, quel team di sci alpino maschile che negli anni Settanta incarnò l’eccellenza italiana sulle nevi del mondo.

Il suo talento, unito alla passione e all’abnegazione dei suoi compagni, contribuì a costruire un’era di vittorie e a proiettare il nome di Sauze d’Oulx, e dell’intera nazione, sotto i riflettori internazionali.

La sua presenza in campo non era solo una questione di abilità tecnica; rappresentava l’incarnazione di un’etica sportiva basata sulla disciplina, il sacrificio e il profondo rispetto dell’avversario.

La sua eredità, tuttavia, non si limita ai traguardi conquistati sulle piste.

Dopo la carriera agonistica, Giuliano Besson ha saputo trasformare la sua energia e la sua visione in un motore di sviluppo per la sua terra.

L’imprenditoria è stata la naturale evoluzione del suo spirito dinamico, dando vita a negozi, strutture ricettive e ristorative che hanno contribuito a valorizzare il patrimonio naturale e culturale di Sauze d’Oulx.

Il marchio “AnziBesson”, frutto di una collaborazione artistica e commerciale duratura con Stefano Anzi, testimonia l’estro creativo e l’ambizione di portare l’eccellenza italiana nel mondo.

Il suo impegno civico, poi, rivela un animo profondamente legato alla sua comunità.

Il ruolo di consigliere comunale ha rappresentato un’ulteriore testimonianza della sua volontà di contribuire attivamente al bene pubblico, partecipando alle decisioni che hanno plasmato il futuro di Sauze d’Oulx.

Un percorso politico che, pur nella sua modestia, ha dimostrato la sua sensibilità verso le problematiche locali e la sua dedizione al miglioramento della qualità della vita dei suoi concittadini.

La scomparsa di Giuliano Besson rappresenta una perdita significativa per Sauze d’Oulx, per la Valanga Azzurra, e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Il suo esempio, la sua professionalità, la sua intraprendenza, e il suo amore per la sua terra, rimarranno un’eredità preziosa per le generazioni future, un faro che continuerà a illuminare il cammino verso l’eccellenza e il progresso.

Le condoglianze dell’amministrazione comunale di Sauze d’Oulx, e di tutta la comunità, giungono ai suoi familiari, in questo momento di profondo dolore.